Banderas a media asta en Tópaga tras muerte de capitán boyacense en ataque con drones en Ocaña

El gobernador Carlos Amaya rechazó el ataque y expresó solidaridad con las familias de los tres militares asesinados y los uniformados heridos.

Tópaga

Las banderas ondean a media asta en el municipio de Tópaga, Boyacá, tras la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma, quien fue asesinado durante un ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

El oficial, oriundo de Tópaga, llevaba cerca de 15 años al servicio del Ejército Nacional. La noticia generó consternación entre sus familiares, amigos y habitantes del municipio.

El alcalde de Tópaga, José Juvenal Torres, lamentó la muerte del uniformado y aseguró que la comunidad atraviesa un momento de tristeza por la partida de un joven que dedicó gran parte de su vida a las Fuerzas Militares.

“Un poco tristes y consternados por la partida de un muchacho joven que prestaba sus servicios a las Fuerzas Militares, un capitán que estaba en Ocaña”, manifestó el mandatario.

Torres describió a Pirajón Montezuma como un joven dinámico y colaborador, y señaló que desde la administración municipal han acompañado a la familia en medio de este difícil momento.

El alcalde explicó que el cuerpo del capitán aún debía ser trasladado desde Ocaña hasta Cúcuta para los procedimientos de Medicina Legal, por lo que todavía no se había definido la fecha de las exequias.

“Esta mañana estuve hablando con el papá. Me comentaba que tienen que trasladarlo de Ocaña a Cúcuta, para Medicina Legal, entonces está demorado el traslado. Dependiendo de esas acciones se define el día del sepelio”, explicó.

El mandatario también expresó su solidaridad con la madre del uniformado, a quien describió como una mujer profundamente afectada por la pérdida de su hijo.

“Estamos esperando que se defina el sepelio, porque puede ser en Tópaga o Sogamoso. También es el momento para expresar toda la solidaridad a su familia”, concluyó.

Gobernador de Boyacá rechazó el crimen

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también se pronunció sobre la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y rechazó de manera contundente el ataque que cobró la vida del uniformado y de otros dos soldados profesionales.

“Muy doloroso el crimen del capitán Marco David Pirajón Montezuma, hijo de Sogamoso y servidor de Colombia durante 15 años”, señaló el gobernador.

Amaya rechazó los hechos de violencia y aseguró que estos ataques continúan arrebatando la vida de integrantes de la Fuerza Pública.

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El mandatario departamental también expresó su solidaridad con las familias de los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quienes igualmente perdieron la vida en estos hechos.

Asimismo, elevó oraciones por los militares que resultaron heridos y pidió por su pronta recuperación.

“Como boyacenses, toda nuestra solidaridad con sus familias y compañeros. Y todo el peso del Estado contra quienes cometieron este crimen”, afirmó.