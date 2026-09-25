Pachavita en crisis financiera por reducción de recursos y disminución de la población

La administración advierte dificultades para mantener las vías, reparar maquinaria y garantizar los gastos de funcionamiento durante el cierre de 2026.

Pachavita

El municipio de Pachavita enfrenta una difícil situación financiera durante 2026, de acuerdo con el alcalde José Jacinto Morales, quien aseguró que los recursos disponibles han disminuido de manera significativa frente a años anteriores, mientras aumentan las obligaciones que debe asumir la administración municipal.

Según el mandatario, uno de los principales factores está relacionado con la reducción de la población registrada por el DANE, que habría pasado de cerca de 2.600 habitantes a unos 2.200 desde 2024. Morales señaló que esta disminución tiene efectos directos sobre los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

“Realmente la situación financiera del municipio este año no es coherente con los recursos que se manejaban en años anteriores. El DANE le metió la mano a partir del año 2024, cuando bajó de una manera irresponsable la población del municipio”, afirmó.

Morales explicó que mientras aumentan las competencias de los municipios y los costos asociados al funcionamiento de la administración, los ingresos de Pachavita han disminuido. Indicó que el presupuesto ordinario, que durante su anterior administración, entre 2016 y 2019, rondaba los 10.000 millones de pesos, actualmente se encuentra entre 7.000 y 8.000 millones.

La reducción de recursos, según el mandatario, ha obligado a aplazar o disminuir actividades y obras, especialmente relacionadas con el mantenimiento de las vías y la maquinaria municipal. “Las vías realmente, la mayoría de vías están en críticas condiciones. El mantenimiento de maquinaria también se ha visto afectado”, señaló.

El alcalde agregó que la administración municipal tiene dificultades para garantizar algunos gastos de funcionamiento y advirtió que actualmente cuentan con recursos para cubrir la nómina de los empleados únicamente hasta octubre. También mencionó limitaciones para financiar viáticos y atender las necesidades de entidades como el Concejo y la Personería Municipal.

Frente al próximo año, Morales aseguró que una de las principales gestiones será buscar que se revise la cifra de población utilizada para determinar las transferencias al municipio. Dijo que ya se han adelantado contactos con la Federación Colombiana de Municipios y que esperan que el nuevo director del DANE revise la situación.

“Al recuperar este indicador fundamental de la población, que la población vuelva a ser la que tenía el municipio antes, el municipio pueda aumentar la sostenibilidad financiera”, sostuvo.

Morales hizo además un llamado al Gobierno nacional y al Gobierno departamental para que apoyen al municipio, especialmente en el mantenimiento de las vías secundarias y en la garantía de los servicios públicos esenciales.