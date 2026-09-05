Gobernador de Boyacá propone al Gobierno revisar endeudamiento y destrabar regalías

El mandatario defendió la situación fiscal de Boyacá y descartó que el departamento esté quebrado.

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox permitió plantear al Gobierno Nacional diferentes alternativas para enfrentar las dificultades fiscales y garantizar recursos para atender las necesidades más urgentes de las regiones.

Uno de los principales llamados del mandatario boyacense estuvo relacionado con los recursos de regalías que permanecen congelados. Según Amaya, Boyacá tiene cerca de $70.000 millones que no pueden ser utilizados, por lo que pidió buscar mecanismos que permitan disponer de estos recursos de manera rápida.

“Frente a la dificultad de regalías, que tiene congelados recursos del 20 % para todos los departamentos y, en algunos casos, como Boyacá, por bajo recaudo, hasta el 50 %, nosotros tenemos casi 70.000 millones de pesos congelados”, explicó.

Insistió en que estos recursos son necesarios para financiar proyectos y atender las emergencias que enfrentan los municipios.

“Necesitamos disponer de ellos rápido para poder aprobar recursos que lleguen a los municipios”, afirmó.

Durante el encuentro, el mandatario también planteó que se revisen las condiciones actuales para la distribución y utilización de las regalías, teniendo en cuenta el comportamiento de los precios del petróleo y las exportaciones.

“Planteamos que los recursos de regalías se puedan pensar en un presupuesto con las condiciones actuales de precio del petróleo y de las exportaciones que se están haciendo”, señaló.

Otro de los asuntos discutidos fue el nivel de endeudamiento permitido para departamentos y municipios. De acuerdo con el Gobernador, existe la posibilidad de revisar estos límites, siempre bajo criterios de responsabilidad fiscal.

“El presidente ha planteado que los departamentos y municipios solo tienen dos puntos en el endeudamiento y que podría revisarse la posibilidad de que se aumente esa cifra, con responsabilidad fiscal, por supuesto”, indicó.

El gobernador explicó que una eventual modificación permitiría a las entidades territoriales acceder a mecanismos como las vigencias futuras excepcionales y avanzar en inversiones prioritarias.

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Amaya también se refirió a las medidas que ha adoptado Boyacá frente a las dificultades financieras y defendió el estado de las cuentas del departamento.

“Nosotros tenemos una situación fiscal estable en el departamento. No es cierto que el departamento esté quebrado; esos son cuentos, como siempre, de la oposición que no tiene argumentos”, sostuvo.

También, aseguró que la administración departamental seguirá explorando diferentes alternativas antes de acudir a un mayor endeudamiento.

“Podríamos recurrir a un endeudamiento si lo quisiésemos hacer en cualquier momento, pero lo que estamos haciendo es explorando otras alternativas”, dijo.