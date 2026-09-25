Gobernación de Boyacá rinde homenaje a quienes ayudaron a controlar el incendio de Villa de Leyva

El reconocimiento destaca el esfuerzo de quienes trabajaron por tierra y aire para contener el incendio y proteger a las comunidades y los ecosistemas.

Villa de Leyva

Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y voluntarios recibieron un reconocimiento por su labor durante varios días de emergencia en uno de los incendios forestales más complejos registrados en el departamento.

La Gobernación de Boyacá realiza un homenaje a los hombres y mujeres que participaron durante varios días en la atención del incendio forestal que comenzó en Villa de Leyva y posteriormente alcanzó sectores de Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Durante la emergencia, organismos de socorro, integrantes de la Fuerza Pública y voluntarios trabajaron en tierra para contener las llamas, construir líneas de defensa, atender los puntos críticos y apoyar la evacuación de personas y animales en las zonas amenazadas por el fuego.

A estas labores se sumó una importante operación aérea, que permitió realizar cientos de descargas de agua sobre los sectores de difícil acceso. Helicópteros de diferentes instituciones fueron utilizados para combatir las llamas y apoyar el traslado de personal hacia las zonas donde las condiciones del terreno impedían el ingreso por tierra.

El incendio dejó más de 1.480 hectáreas afectadas, incluyendo aproximadamente 900 hectáreas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. La emergencia obligó a mantener durante varios días un amplio despliegue de personal y equipos para evitar que el fuego continuara propagándose.

Por esta razón, la Gobernación destacó el trabajo de los bomberos, integrantes de la Defensa Civil, Ejército, Policía y de los habitantes y voluntarios que se sumaron a las labores de control. El reconocimiento busca exaltar el esfuerzo de quienes permanecieron en las zonas de emergencia enfrentando las condiciones del terreno, el viento y las altas temperaturas.

Con el incendio entrando en su etapa final de liquidación y control, las autoridades también avanzan hacia una nueva fase enfocada en la evaluación de los daños y la recuperación de los ecosistemas afectados, especialmente en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.