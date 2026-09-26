50 grupos de formación gratuita en inglés para universitarios de Boyacá

Un total de 50 grupos estarán disponibles para jóvenes universitarios de Boyacá que quieran acceder a un proceso gratuito de formación en inglés desde el nivel cero hasta B2. La iniciativa hace parte de la beca ACCESS y está dirigida a estudiantes que cursen carreras del campo STEM, relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Fabián Cruz, subdirector de Responsabilidad Social del Centro Colombo-Americano, explicó que la convocatoria busca fortalecer las competencias de los jóvenes y acercarlos a las necesidades del sector productivo. «...La idea es invitar a empresas de diferentes industrias a que apoyen a estos jóvenes universitarios, que desarrollen proyectos que sean atractivos para esas empresas...», señaló.

El programa contempla además la posibilidad de generar vínculos entre la formación académica y el mercado laboral. Según Cruz, los estudiantes podrán fortalecer su perfil mientras desarrollan proyectos y, posteriormente, tener oportunidades de vinculación laboral una vez culminen sus carreras. Los aspirantes deben tener entre 18 y 23 años y estar matriculados en programas universitarios del área STEM.

Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de septiembre. Los interesados deben ingresar a la página del Centro Colombo-Americano y diligenciar el formulario correspondiente a la beca ACCESS. La formación contempla niveles desde cero hasta B2 y hace parte de un proceso desarrollado con supervisión de la Embajada de Estados Unidos.