SuperSociedades revisa a Inversiones San Jacinto por proyecto urbanístico en Villa de Leyva

La actuación también involucra a Inversiones Sisol y permanece en etapa preliminar, sin orden de suspensión de las obras del proyecto.

Villa de Leyva

Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., actualmente en liquidación, quedó bajo la lupa de la Superintendencia de Sociedades, que inició una averiguación preliminar para revisar diferentes aspectos relacionados con la estructura de la compañía, sus operaciones y su vínculo con el proyecto urbanístico Nuestra Señora del Buen Suceso, en Villa de Leyva.

La actuación fue abierta de oficio el pasado 22 de septiembre de 2026, a partir de una solicitud presentada por el municipio de Villa de Leyva. En el mismo procedimiento también quedó incluida Inversiones Sisol S.A.S., igualmente en liquidación y vinculada al proyecto que se desarrolla en predios de la Hacienda San Jacinto y San Cayetano.

Uno de los principales asuntos que revisará la Superintendencia es la composición accionaria de Inversiones San Jacinto de Nelvic y una posible situación de control relacionada con la Fundación Vandela, entidad domiciliada en Panamá. También serán analizadas las operaciones realizadas entre la sociedad y personas o entidades vinculadas.

La investigación preliminar contempla además la revisión de aportes inmobiliarios realizados por María Victoria Solarte Daza, aumentos de capital, registros contables y tratamiento tributario de las operaciones. La entidad también examinará actuaciones realizadas después de la disolución de la compañía que tengan relación con la Hacienda San Jacinto.

Dentro de la documentación referenciada por la Superintendencia aparecen la Licencia 075 de 2022, las resoluciones 004 y 37 de 2023 y la 065 de 2024, además de un proceso sancionatorio ambiental adelantado por Corpoboyacá y otros procesos judiciales y contratos pendientes.

El municipio solicitó, entre otras actuaciones, visitas administrativas a las sociedades y al predio San Cayetano, así como la conservación de los documentos relacionados con las operaciones objeto de revisión.

La Superintendencia de Sociedades aclaró que la actuación se encuentra en etapa preliminar y que, por ahora, no ordenó suspender las obras o actividades relacionadas con el proyecto. La entidad deberá determinar, con base en la información que recopile, si existen elementos para adoptar decisiones posteriores o formular eventuales cargos.