Encuentro para la Copla en Tibasosa por retraso en recursos del Ministerio de las Culturas

La Fundación Convite Cultural confirmó el aplazamiento del Encuentro para la Copla, previsto inicialmente para el próximo 4 de octubre en Tibasosa, debido a que aún está pendiente el desembolso de los recursos asignados por el Ministerio de las Culturas. La organización señaló que estos recursos son necesarios para garantizar diferentes componentes técnicos y logísticos del evento.

Javier Sánchez, artista clown de Tibasosa y gestor cultural de Convite Cultural, explicó que el dinero permitiría cubrir compromisos fundamentales para la realización del encuentro. «...Con este recurso se pretendía hacer los adelantos a toda la parte técnica, garantizar la comida, el hospedaje en algunos casos de los copleros, también toda la parte logística, de sonido y demás para las personas que venían...», señaló.

El aplazamiento también genera un impacto para el municipio, debido a la actividad económica y laboral que representa la realización del encuentro. Sánchez indicó que están a la espera de que se concrete el pago para poder establecer una nueva fecha. «...Estamos como a la espera también de que este pago se haga y, en este sentido, poder desarrollar el Encuentro Coplero para el mes de noviembre...», explicó, aunque aclaró que esto dependerá de que el Ministerio de las Culturas efectúe el desembolso.

Mientras se define la nueva programación, Convite Cultural mantiene las gestiones ante el Ministerio de las Culturas y espera garantizar la participación de artistas y cultores. La organización busca que el retraso en los recursos no afecte la continuidad del encuentro, que hace parte de la programación cultural y tradicional de Tibasosa.