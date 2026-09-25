Familia del mayor Freddy Russi pide al ELN que lo libere tras nuevo video

Un nuevo video divulgado por el ELN muestra un testimonio atribuido al mayor de la Dijín Freddy Alexis Russi González, uno de los uniformados secuestrados el pasado 17 de agosto en la vía Cúcuta-Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander. En la grabación, el uniformado hace señalamientos sobre una presunta relación entre funcionarios de inteligencia de la Policía y personas vinculadas a una disidencia de las Farc. La familia advierte que no puede confirmar ni desmentir esas afirmaciones ni establecer las circunstancias en las que fueron realizadas.

Yeimy Nathalie García Russi, hermana del mayor Freddy Russi, aseguró que el contenido del nuevo video aumenta la angustia de sus familiares y reclamó una prueba de vida que permita conocer realmente las condiciones en las que se encuentra el uniformado. «...Nos dicen que les garantizan los derechos humanos, pero realmente lo único que nosotros escuchamos en estos videos son relatos de los cuales nosotros no podemos ni confirmar ni desmentir...», afirmó. Para la familia, agregó, “esto es una tortura realmente” y la incertidumbre se incrementa con cada nueva publicación.

La hermana del uniformado señaló que desde el secuestro, ocurrido el 17 de agosto, la familia no ha tenido contacto directo con él y tampoco tiene certeza sobre la fecha o las circunstancias en las que fueron grabados los videos. Sobre el nuevo material, dijo que observa a su hermano en condiciones que aparentemente no permiten advertir un deterioro físico evidente, pero insistió en que no puede establecer si lo que manifiesta corresponde a su voluntad. «...Tampoco podemos saber a ciencia cierta si están siendo obligados o bajo qué circunstancias están...», señaló. Por eso, hizo un llamado directo al ELN: «...Le pedimos a este grupo armado, al ELN, al Frente Nororiental, que le respeten la vida y que los liberen ya...».

Las familias de los uniformados han buscado diferentes canales para conocer su situación y avanzar hacia una eventual liberación. Yeimy García explicó que han acudido a la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Representantes, la Comisión Legal de Paz y Postconflicto, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, entre otras instancias. «...Hemos venido alzando la mano para que a través de las entidades podamos llegar a través de vías humanitarias, de estos canales que ya existen, de que estos grupos nos permitan saber realmente de ellos...», sostuvo. Su petición, tras la nueva publicación, sigue siendo la misma: «...La mejor alegría que nos pueden dar a nosotros es que los liberen, que nos dejen tenerlos en casa sanos y salvos...».