Viacrucis de una familia tras la muerte de una mujer en Tunja: tres días para el levantamiento

Tunja

El dolor por la muerte de una mujer de 38 años, oriunda de Cúcuta, se convirtió en un verdadero viacrucis para su familia, que desde el momento de su fallecimiento tuvo que enfrentar demoras y dificultades para conocer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte.

La mujer falleció en el barrio Las Nieves, en el centro de Tunja. Según explicó la secretaria de Salud de la capital boyacense, Adriana Flores Daza, el cuerpo fue valorado por el CTI, cuyos funcionarios no encontraron indicios de una muerte violenta.

“Nosotros, desde la Secretaría de Salud, conocimos el fallecimiento de esta persona, una mujer joven de 38 años. El cuerpo fue valorado por CTI, quienes indican que no encuentran indicios de una muerte violenta”, explicó.

Al no existir señales de una muerte violenta, la certificación del fallecimiento debía ser realizada por la EPS. Sin embargo, cuando el médico enviado por la entidad llegó al lugar, manifestó que no contaba con los elementos necesarios para establecer la causa de la muerte.

“Nosotros nos enteramos el viernes en la madrugada, se le avisa a la EPS y la EPS indica que alrededor de las 8 de la mañana enviaría a su IPS para que el médico certificara la defunción. Así ocurrió, entra el médico y considera que no tiene los elementos necesarios para poder determinar la causa de la muerte”, relató.

Ante esta situación, se ordenó una autopsia clínica, procedimiento que permite determinar las causas de una muerte aparentemente natural cuando el médico no tiene certeza sobre el origen del fallecimiento.

La secretaria explicó que allí comenzó otra dificultad para la familia: la poca disponibilidad de servicios para realizar este tipo de procedimientos en Boyacá.

¿Cuál es la dificultad?

Que la red a nivel del departamento es absolutamente escasa. Hay muy pocos servicios en los que se ofrecen las autopsias clínicas”, señaló.

Aunque el Hospital San Rafael de Tunja cuenta con este servicio, en este caso no fue posible realizarlo allí. La secretaria aseguró que incluso estableció contacto directo con el doctor Germán Pertuz para intentar encontrar una solución.

“El Hospital San Rafael lo tiene. Aun así, yo hice contacto directo con el doctor Germán Pertús, quien amablemente me comenta que no es posible realizar ahí la autopsia clínica por prohibición del comité de infecciones”, indicó.

La alternativa era trasladar el cuerpo hasta Sogamoso, donde también se cuenta con un servicio para realizar autopsias clínicas. La Secretaría de Salud inició las gestiones y obtuvo una respuesta positiva después de las 6:00 de la tarde.

Sin embargo, para ese momento la familia, en medio de su angustia, había tomado otra decisión.

“En ese momento ya la familia, obviamente en su angustia, porque ella al parecer ha fallecido desde el miércoles, ha logrado que se traslade el cuerpo a Medicina Legal”, explicó.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal alrededor de las 6:30 de la tarde del viernes y ahora la familia permanece a la espera de que se adelante el procedimiento que permita establecer las causas del fallecimiento.

Daza reconoció que este caso evidencia una problemática en el departamento por la escasez de servicios disponibles para realizar autopsias clínicas.

“Tenemos muy poquitos servicios que realizan estas autopsias y desafortunadamente nos coge un caso de estos”, manifestó la secretaria, quien explicó que este tipo de procedimientos son poco frecuentes, pero necesarios cuando no existe certeza sobre las causas de una muerte aparentemente natural.

La funcionaria aclaró que las autopsias clínicas son diferentes a las autopsias médico-legales. En casos como homicidios, suicidios, accidentes de tránsito u otras muertes violentas, el procedimiento corresponde directamente a Medicina Legal.

“Cuando son muertes violentas o hay lesiones de causa externa, inmediatamente van para Medicina Legal. Por ejemplo, un accidente de tránsito va para Medicina Legal, un homicidio va para Medicina Legal, un suicidio va para Medicina Legal”, explicó.

En cambio, cuando no hay indicios de violencia, pero tampoco es posible establecer la causa del fallecimiento, se recurre a la autopsia clínica.

“Cuando no hay certeza y uno piensa que esa muerte puede ser una muerte natural, pero el médico dice ‘no tengo la certeza de las causas de defunción’, en ese momento es que se solicita la autopsia clínica”, añadió.

Para la secretaria de Salud de Tunja, el caso también deja una tarea pendiente para las autoridades y las EPS: ampliar la red disponible para evitar que otras familias tengan que enfrentar situaciones similares.

“Ya empezamos a solicitar a las EPS cuál es la red que tienen porque, si no la logramos acá en Tunja, estamos buscando también, de pronto, a través de un prestador privado, si pudiese hacer estas autopsias, poder tener una red un poquito más amplia”, aseguró.