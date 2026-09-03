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03 sep 2026 Actualizado 17:08

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Bogotá

Sede Sur de La Terminal de Transporte de Bogotá inició etapa de modernización

La operación de transporte de La Terminal continuará con normalidad.

Terminal de Transporte del Sur (Getty Images)

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Bogotá
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Ya comenzó el proceso de adecuación para la modernización de la rampa y los ascensores de la sede Sur de La Terminal, una intervención que busca mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar el desplazamiento de los todos los visitantes y trabajadores.

Duración de las obras

Como parte del inicio de las actividades, se realizará un cerramiento temporal de uno de los accesos, por lo que la rampa del primer piso permanecerá por un periodo aproximado de 2 meses fuera de servicio durante el desarrollo de las obras.

Puede leer: BID financiará con 150 millones de dólares la modernización para la recolección de basura en Bogotá

Así mismo, para 2027, se tiene previsto entregar algunas mejoras en el ascensor prioritario, ubicado en la sala de espera.

Durante este proceso, el ascensor para usuarios continuará habilitado, dando prioridad a personas con discapacidad o movilidad reducida, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que se movilicen con bebés o niños pequeños. Los comerciantes podrán utilizar los ascensores de carga para los desplazamientos de insumos y productos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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