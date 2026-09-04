Habrá cambios en recaudo de transporte público en Bogotá: ¿Qué medios de pago se aceptarían?

Con el avance del denominado Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), que tiene como fin facilitar y actualizar la forma en que los ciudadanos acceden al transporte público de la ciudad, surgen varias preguntas sobre su operación y de cómo esta nueva solución mejoraría la experiencia de los usuarios.

¿Qué es el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR)?

Es una nueva forma digital que desde la Secretaría Distrital de Movilidad plantea modernizar mediante oportunidades de mejora en la manera en como se articulen las formas de pago en los diferentes transportes públicos para la comodidad de los usuarios.

Así como también darle a la ciudad nuevas herramientas tecnológicas con base a las nuevas necesidades que el contexto ciudadano demanda en cuestión de transporte y funcionalidad.

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¿Cómo operaria el Sistema Interoperable de Recaudo?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad esta apuesta digital se compondría de tres aspectos claves:

Integración de medios de pago homologados y de recaudo por medio de varios agentes dentro de una misma red: podrá usar tarjetas del sistema, dispositivo móvil o códigos QR.

podrá usar tarjetas del sistema, dispositivo móvil o códigos QR. Múltiples proveedores, ya que se basa en estándares abiertos: el sistema se compondría de diferentes empresas del sector tecnológico al permitirse la accesibilidad e innovación en conjunto.

el sistema se compondría de diferentes empresas del sector tecnológico al permitirse la accesibilidad e innovación en conjunto. Interoperabilidad del medio de pago y tarifaria entre diferentes medios de transporte público: Permitiría usar un mismo medio de pago entre diferentes medios de transporte; así mismo, en las tarifas se aplicarían cobros integrados y descuentos al pasar de un medio a otro.

Adicionalmente le aclaramos en que aspectos no es valido asociar al Sistema Interoperable de Recaudo.

¿Qué aspectos no interviene el Sistema Interoperable de Recaudo?

La Secretaría Distrital de Movilidad establece que el Sistema Interoperable de Recaudo no tendría que ver con los siguientes aspectos:

No es la actualización de la actual tarjeta tullave.

No es la operación logística del recaudo en efectivo.

No genera automáticamente la integración tarifaria de los modos que se integren en el SIR.

No es el suministro de dispositivos de validación y de acceso.

No es el suministro de la red de recarga.

No es la emisión de medios de pago.

No es la definición de política tarifaria o de distribución de ingresos.

No es un software o proveedor específico.

No es un sistema centralizado exclusivo.

No es una inversión aislada en tecnología.

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¿Por qué es necesario usar el Sistema Interoperable de Recaudo en Bogotá?

Este sistema tiene como necesidad vincular la primera línea del Metro de Bogotá con la actual red de transporte público, es por esto que se sigue con el desarrollo en el contexto financiero del recaudo entre los sistemas de transporte y los operadores.

¿Habrá cambios en el recaudo de transporte público en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad, TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá abrieron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) la convocatoria SDM-COT-100-2026, enfocado en avanzar con la implantación del proyecto.

Al igual que, de dar a conocer capacidades, soluciones, experiencias y condiciones técnicas y económicas de empresas especializadas dispuestas a participar y ser parte en sistemas de recaudo, tecnología e interoperabilidad aplicadas al transporte.

Por lo tanto, se sigue en el desarrollo de una nueva implementación que buscará el beneficio de la ciudadanía con respecto a cómo operará el sistema de recaudos del transporte público con la apertura del metro de Bogotá y el vínculo que tendría este con TransMilenio y el resto del sistema.

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