Cambia la movilidad en la carrera 11 en Bogotá

La movilidad cambiará en la carrera 11, entre las calles 94 y 100. Actualmente, este tramo funciona únicamente en sentido sur; a partir del 8 de septiembre, las personas podrán movilizarse en ambos sentidos.

El carril oriental cambia, funcionará en sentido sur a norte y el occidental continuará en sentido norte a sur.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta medida es temporal y hace parte de los cambios de operación para avanzar en las obras del Corredor de la Carrera Séptima. También permitirá preparar la movilidad del sector para la futura intervención del puente de Carrera Séptima con calle 100.