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03 sep 2026 Actualizado 16:18

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Cambia la movilidad en la carrera 11 en Bogotá

Los cambios de sentido serán desde la calle 94 a la calle 100.

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La movilidad cambiará en la carrera 11, entre las calles 94 y 100. Actualmente, este tramo funciona únicamente en sentido sur; a partir del 8 de septiembre, las personas podrán movilizarse en ambos sentidos.

El carril oriental cambia, funcionará en sentido sur a norte y el occidental continuará en sentido norte a sur.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta medida es temporal y hace parte de los cambios de operación para avanzar en las obras del Corredor de la Carrera Séptima. También permitirá preparar la movilidad del sector para la futura intervención del puente de Carrera Séptima con calle 100.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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