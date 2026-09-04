Capturan a padre de familia que presuntamente había abusado de sus dos hijas en Bogotá

Luego de una investigación de 15 días, uniformados de la Policía Metropolitana materializaron la captura por orden judicial de un hombre por el presunto delito de acto sexual con menor de catorce años agravado.

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De acuerdo con las labores de policía judicial, el indiciado aprovechaba su cercanía y el grado de consanguinidad con las menores para cometer los abusos.

Según la investigación, el hombre para lograr su cometido y asegurar el silencio, manipulaba a las menores entregándoles dinero y juguetes.

Al parecer, estas conductas se venían registrando desde el año 2020 hasta la fecha, presuntamente también durante un viaje familiar a Alemania.

Además, el señalado prohibía a las menores relacionarse con otras personas, les restringía el uso de celulares y las amenazaba con causar daño o la muerte a su madre si confesaban.

La alerta inicial provino del colegio, que citó a la mamá tras evidenciar un comportamiento extraño y una situación incómoda de la hija mayor hacia su padre.

Posteriormente, al ser abordada por su progenitora, la menor confesó los continuos abusos por parte de su padre.