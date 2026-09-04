Tres miembros de una familia fueron encontrados sin vida en Kennedy, al sur de Bogotá

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo de tres personas sin vida en una vivienda del barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas pertenecían a una misma familia y residían en la unidad residencial Casablanca Sector 4.

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¿Quiénes eran las víctimas?

Según el reporte entregado por el Teniente Coronel, Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de la Policía Nacional, las víctimas corresponden a María Cristina, de 67 años; Joana, de 32; y Jairo Nicolás Pinzón, de 44 años.

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Avanza la investigación

Tras la alerta sobre el hecho, al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y personal de la Policía Judicial para realizar la inspección técnica de la escena y adelantar el procedimiento correspondiente.

Durante la revisión del inmueble, los investigadores hallaron medicamentos y varios documentos. Entre el material recolectado llamó especialmente la atención una presunta carta de despedida, según informaron los uniformados, elemento que hace parte de las primeras hipótesis que manejan las autoridades en la investigación.

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Por último, informaron que las autoridades competentes continúan recolectando pruebas y realizando análisis forenses para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron los hechos.