Autoridades frustraron un hurto en Bogotá: capturaron un presunto fletero y recuperaron dinero

Plan candado de la Policía ayudó a capturar al responsable del hurto

La Policía Nacional frustró un intento de hurto de una importante suma de dinero en moneda extranjera en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. En medio del operativo, uno de los presuntos responsables fue capturado y las autoridades lograron recuperar toda la plata.

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Víctima reaccionó y disparó contra uno de los presuntos delincuentes

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas habrían interceptado al ciudadano.

Ante la acción delictiva, la víctima reaccionó utilizando un arma de fuego de su propiedad y logró impactar a uno de los presuntos responsables en una de sus piernas.

Tras conocer el caso, los uniformados activaron un Plan Candado en la zona para ubicar a los responsables. Como resultado, lograron localizar y capturar a uno de los implicados, quien se movilizaba en una moto.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la herida que presentó.

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Le encontraron un arma y un chaleco balístico

Durante el procedimiento de captura, los uniformados encontraron en poder del sujeto un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, además de un chaleco balístico.

Además, en el elemento de protección fue hallada una imagen alusiva a la Santa Muerte.

Capturado tenía antecedentes judiciales

El detenido tiene 46 años y, según las Policía, presenta antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

El presunto fletero quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos.

Por último, señalaron que continuarán adelantando actividades de prevención y control para evitar la comisión de hechos delictivos en Bogotá y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia a través de la línea 123.