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03 sep 2026 Actualizado 01:59

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Murió apuñalado un hombre en Kennedy: al parecer por usar una camiseta de su equipo de fútbol

Autoridades continúan investigando las posibles causas de este crimen.

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Las autoridades adelantan una investigación por el asesinato de un hombre de aproximadamente 32 años en el sector de Pastranita, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La víctima sería identificada como Luis Alberto Gómez Avellaneda, que habría sido atacada el pasado 30 de agosto sobre el mediodía, con un arma cortopunzante sobre la carrera 80 con calle 51 B sur.

De acuerdo con la información conocida, cuando la Policía llegó al lugar del hecho, le indicaron que el hombre se refugió en un restaurante tras ser herido. Aunque lo trasladaron al Hospital de Kennedy, murió debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento no hay personas capturadas por este crimen, pero una de las principales hipótesis sería que fue asesinado por portar la camiseta del equipo de fútbol Independiente Santa Fe, del cual era hincha.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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