Responsables de los recientes asesinatos en Bogotá tenían detención domiciliaria y antecedentes

Bogotá D.C

Durante la LXI Asamblea Ordinaria Camacol - Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente a dos hechos ocurridos esta semana.

Reveló que el sicario que intentó asesinar a un hombre este 13 de abril en el barrio Barrancas de Usaquén tenía detención domiciliaria y una orden de captura; mientras que el delincuente que participó en el homicidio de un ciudadano en Boitá en la localidad de Kennedy tenía anotaciones por otros delitos.

“Sí tenemos que dar una discusión porque es repetitivo. En prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad deberían estar presos porque ya los había capturado el sistema y los soltó, o bien están presos y no hay control sobre ellos”, sostuvo Galán.

Más de 5.000 personas en detención domiciliaria en Bogotá

El mandatario aseguró que en la capital hay 5.300 personas con medida de detención domiciliaria, de las cuales 1.300 tienen un dispositivo electrónico. Sin embargo, en lo que va de este año las autoridades han capturado a 12 personas cometiendo un delito en flagrancia con un brazalete electrónico.

“Estamos en una bicicleta estática, sino cambiamos el sistema, realmente reducir la delincuencia en las ciudades de Colombia va a ser muy complejo”, afirmó Galán.

Agregó que hoy en día robarse un celular no tiene sanciones efectivas ya que la probabilidad de que los delincuentes que cometan este delito sean enviados a la cárcel es mínima. De ahí que, robarse un celular sea el primer paso para cometer más adelante delitos más graves.

“Las cárceles en Colombia no resocializan, todo lo contrario profesionalizan a los delincuentes”, señaló el mandatario.