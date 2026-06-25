Día violento en Bogotá: se presentaron dos asesinatos

En la tarde de este miércoles 24 de junio se presentaron dos hechos violentos en la capital del país que dejaron dos víctimas mortales.

El primero ocurrió en la localidad de Kennedy, en el barrio Carvajal, en el que un hombre fue asesinado con un arma de fuego.

Lea también: El Planetario de Bogotá realizó invitación a niños para show interactivo: conozca fechas y horarios

Al parecer se trataría de un comerciante, pero de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades este hombre estaría indocumentado.

El caso lo tiene el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para esclarecer los hechos.

El segundo caso se presentó en la localidad de Bosa, también en el sur de Bogotá.

Hacia las 4 de la tarde, un hombre que se movilizaba en un taxi fue ultimado a tiros. De acuerdo a las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Yesid Barón de 55 años de edad.

Le puede interesar: El IDPC lanzó ‘Aventura Monumental’, el nuevo juego sobre el patrimonio de Bogotá

La Policía tuvo que acordonar el sector de la Calle 65 Sur 78H ene barrio Jiménez de Quesada, mientras se adelantan las investigaciones.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar



