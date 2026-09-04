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04 sep 2026 Actualizado 19:04

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Santiago Buitrago no afloja en la montaña: Así van los colombianos tras la etapa 13 de la Vuelta

Harold Tejada volvió a ascender y es el mejor corredor del país en la clasificación general.

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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El belga Wout Van Aert se quedó con la victoria en la etapa 13 de la Vuelta a España, jornada que se llevó a cabo entre Almunécar y Loja, con un recorrido de 192.8 kilómetros, compuesto de un premio de montaña de primera y dos de segunda categoría.

La clasificación general no tuvo mayores cambios, salvo el regreso de Harold Tejada a la novena posición, manteniéndose como el mejor corredor del país, a 8′33″ del líder, el español Enric Mas.

Mas conserva una diferencia de 1′45″ sobre el esloveno Primoz Roglic. Mientras que el podio lo completa el austríaco Felix Gall, tercero a 2′06″ del corredor del Movistar Team.

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Dos colombianos más se encuentran en el Top 20 de la clasificación general. Juan Felipe Rodríguez está en la casilla 16 a 25′56″; mientras que Santiago Buitrago es 18 a 38′09″.

¿Cómo va la clasificación de la montaña?

En la clasificación de la montaña, Santiago Buitrago continúa defendiendo su liderato, con una puntuación de 58 puntos, 18 más que Van Aert, ganador del día. Más relegado se encuentra Enric Mas, tercero con 24 puntos.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Enric MasMovistar Team45H 08′51″
2.Primoz RoglicBORA+1′45″
3.Felix GallDecathlon CMA+2′06″
9.Harold TejadaAstana+8′33″
17.Juan Felipe RodríguezEF Education+25′56″
19.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+38′09″

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1.Santiago BuitragoBahrain-Victorious58
2.Wout Van AertVisma40
3.Enric MasMovistar Team24
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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