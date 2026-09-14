Colombia volvió a ganar la montaña en la Vuelta a España después de más de 20 años: otros ganadores(Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Colombia ha construido una importante tradición de escaladores en la Vuelta a España y varios de sus representantes han logrado conquistar la clasificación de la montaña, ganándose el apelativo de ‘Escarabajos’, en su momento.

Lucho Herrera fue el primero en hacerlo y, décadas después, Santiago Buitrago volvió a poner a un colombiano en lo más alto de esta clasificación, precisamente en la edición del 2026, dominando de principio a fin.

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¿Hace cuánto tiempo un colombiano no ganaba la montaña en la Vuelta a España?

Tuvieron que pasar 22 años para que un ciclista colombiano volviera a ganar la clasificación de la montaña en una Vuelta a España. Previo a Santiago Buitrago, el último en lograrlo fue Félix Cárdenas en la temporada 2004.

Buitrago se convirtió en el quinto ‘Escarabajo’ en conseguir la camiseta de montaña de la Vuelta a España. Antes de él, otros compatriotas estuvieron en la cima de esa clasificación.

Los colombianos por duplicado

Lucho Herrera y Félix Cárdenas consiguieron el maillot de la montaña en dos oportunidades. El ‘Jardinerito de Fusagasugá’ obtuvo por primera vez el título en 1987, mismo año en el que también logró el título de la ronda ibérica.

Herrera fue el primer colombiano en vestirse con esa prenda y en 1991 la volvió a conseguir. Por parte de Cárdenas, “El Gato” lo hizo unos años después de manera consecutiva en 2003 y 2004, y se consagró como el rey de la categoría.

Oscar de Jesús Vargas y Farfán completan la lista de los cinco

En 1989, Óscar de Jesús Vargas fue otro de los colombianos que dijo presente en el podio final de La Vuelta a España en la montaña. En orden cronológico, Vargas fue el segundo pedalista en conseguir la maillot, después de Herrera en 1987. Y antes de la segunda del fusagasugueño, Martín Farfán se consagró como el mejor de la montaña en 1990.