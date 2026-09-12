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12 sep 2026 Actualizado 14:13

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Vuelta a España

🔴 Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña

El pedalista colombiano lidera la tabla y buscará certificar su posición en una jornada cargada de retos.

Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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La Vuelta a España cierra con broche de oro la edición de este año. Este sábado 12 de septiembre se disputa la etapa 20, fracción de 186.8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

Será una jornada determinante no solo porque definirá la clasificación general, que por ahora comanda con relativa tranquilidad el español Enric Mas, sino también porque dejará lista la clasificación de la montaña, que es comandada por el colombiano Santiatgo Buitrago.

Precisamente, el pedalista del Bahrain-Victorious suma 78 puntos y tendrá que aprovechar los cinco puertos del día, incluídos tres de primera categoría y uno especial, para sentenciar su triunfo. Además intentará despedirse con una victoria etapa, misma que le ha sido esquiva en dos oportunidades durante la vigente edición.

Siga EN VIVO el minuto a miuto de la etapa 20 en la Vuelta a España 2026

Hay nuevos mensajes
-45 KM

¡Alerta para Buitrago!

Wout van Aert ha sumado 20 puntos en la clasificación de la montaña durante está etapa y quedó a tan solo 18 del líder Santiago Buitrago (78). El colombiano debe reaccionar con dos puertos por disputar

-55 KM

Van Aert gana su segundo puerto del día

Wout van Aert gana su segundo puerto de montaña de primera categoría y ya le recorta 20 puntos a Santiago Buitrago. Se aprieta la lucha por el primer lugar en la clasificación de la montaña

Christian Amézquita
-65 KM

Van Aert aguarda su oportunidad

El grupo de líderes se parte en dos y Wout van Aert queda relegado en el posterior. Espera su oportunidad para atacar

Christian Amézquita
-75 KM

Buitrago sigue en el grupo perseguidor

A pesar de que Van Aert va con los escapados y podría seguir recortando distancias en la clasificación, Santiago Buitrago se mantiene en el lote perseguidor a 2'43" de distancia

Christian Amézquita
-90 KM

¡Van Aert le mete presión a Buitrago!

Wout van Aert corona el Puerto de El Purche y suma 10 puntos en la clasificación de la montaña, recortándole al líder Santiago Buitrago

1. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), 10 pts
2. Pau Miquel (Bahrain Victorious), 6 pts
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), 4 pts

Christian Amézquita
-95 KM

¡Comienza el ascenso al Puerto de El Purche!

El lote de escapados ya comienza la subida al primer puerto de primera categoría de la jornada

Christian Amézquita
-115 KM

Buitrago, entre los persguidores

Más de 50 ciclistas, entre los que se encuentra Santiag Buitrago, reduce distancias con el lote de escapados

Christian Amézquita
-135 KM

Miquel corona el Puerto de los Blancares

Pau Miquel se quedó con el primer puerto de montaña del día en esta etapa 20. Así quedó la clasificación:

1. Pau Miquel (Bahrain Victorious) 3pts
2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 2pts
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) 1pt

Christian Amézquita
-150 KM

Masiva fuga en esta etapa de alta montaña

 

El lote cuenta conWout van Aert (Visma-Lease a Bike), Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG), Finn Fisher-Black, Gianni Vermeersch (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Magnus Cort, Simon Dalby, Tobias Johannessen, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Rasmus Tiller (Uno-X Mobility), Bryan Coquard y Louis Rouland (Cofidis)

Christian Amézquita

¡Santiago Buitrago va por su triunfo!

Ya van dos segundos puestos del colombiano en esta Vuelta a España 2026. El líder de la montaña quiere hacer historia

Christian Amézquita

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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