🔴 Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña
El pedalista colombiano lidera la tabla y buscará certificar su posición en una jornada cargada de retos.
La Vuelta a España cierra con broche de oro la edición de este año. Este sábado 12 de septiembre se disputa la etapa 20, fracción de 186.8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil.
Será una jornada determinante no solo porque definirá la clasificación general, que por ahora comanda con relativa tranquilidad el español Enric Mas, sino también porque dejará lista la clasificación de la montaña, que es comandada por el colombiano Santiatgo Buitrago.
Precisamente, el pedalista del Bahrain-Victorious suma 78 puntos y tendrá que aprovechar los cinco puertos del día, incluídos tres de primera categoría y uno especial, para sentenciar su triunfo. Además intentará despedirse con una victoria etapa, misma que le ha sido esquiva en dos oportunidades durante la vigente edición.
Siga EN VIVO el minuto a miuto de la etapa 20 en la Vuelta a España 2026
¡Alerta para Buitrago!
Wout van Aert ha sumado 20 puntos en la clasificación de la montaña durante está etapa y quedó a tan solo 18 del líder Santiago Buitrago (78). El colombiano debe reaccionar con dos puertos por disputar
Van Aert gana su segundo puerto del día
Wout van Aert gana su segundo puerto de montaña de primera categoría y ya le recorta 20 puntos a Santiago Buitrago. Se aprieta la lucha por el primer lugar en la clasificación de la montaña
Van Aert aguarda su oportunidad
El grupo de líderes se parte en dos y Wout van Aert queda relegado en el posterior. Espera su oportunidad para atacar
Buitrago sigue en el grupo perseguidor
A pesar de que Van Aert va con los escapados y podría seguir recortando distancias en la clasificación, Santiago Buitrago se mantiene en el lote perseguidor a 2'43" de distancia
¡Van Aert le mete presión a Buitrago!
Wout van Aert corona el Puerto de El Purche y suma 10 puntos en la clasificación de la montaña, recortándole al líder Santiago Buitrago
1. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), 10 pts
2. Pau Miquel (Bahrain Victorious), 6 pts
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), 4 pts
¡Comienza el ascenso al Puerto de El Purche!
El lote de escapados ya comienza la subida al primer puerto de primera categoría de la jornada
Buitrago, entre los persguidores
Más de 50 ciclistas, entre los que se encuentra Santiag Buitrago, reduce distancias con el lote de escapados
Miquel corona el Puerto de los Blancares
Pau Miquel se quedó con el primer puerto de montaña del día en esta etapa 20. Así quedó la clasificación:
1. Pau Miquel (Bahrain Victorious) 3pts
2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 2pts
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) 1pt
Masiva fuga en esta etapa de alta montaña
El lote cuenta conWout van Aert (Visma-Lease a Bike), Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG), Finn Fisher-Black, Gianni Vermeersch (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Magnus Cort, Simon Dalby, Tobias Johannessen, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Rasmus Tiller (Uno-X Mobility), Bryan Coquard y Louis Rouland (Cofidis)
¡Santiago Buitrago va por su triunfo!
Ya van dos segundos puestos del colombiano en esta Vuelta a España 2026. El líder de la montaña quiere hacer historia
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...