Vuelta 2026 etapa 20 EN VIVO: Santiago Buitrago lucha por ganar la clasificación de la montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La Vuelta a España cierra con broche de oro la edición de este año. Este sábado 12 de septiembre se disputa la etapa 20, fracción de 186.8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

Será una jornada determinante no solo porque definirá la clasificación general, que por ahora comanda con relativa tranquilidad el español Enric Mas, sino también porque dejará lista la clasificación de la montaña, que es comandada por el colombiano Santiatgo Buitrago.

Precisamente, el pedalista del Bahrain-Victorious suma 78 puntos y tendrá que aprovechar los cinco puertos del día, incluídos tres de primera categoría y uno especial, para sentenciar su triunfo. Además intentará despedirse con una victoria etapa, misma que le ha sido esquiva en dos oportunidades durante la vigente edición.

Siga EN VIVO el minuto a miuto de la etapa 20 en la Vuelta a España 2026