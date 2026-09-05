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05 sep 2026 Actualizado 18:11

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Clasificación general y de la montaña de la Vuelta a España: Así va tras segundo lugar de Buitrago

El bogotano terminó segundo en la etapa 14 de la competencia.

Santiago Buitrago líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Santiago Buitrago líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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Santiago Buitrago se sigue encaminando al título de la clasificación de la montaña en la presente edición de la Vuelta a España. El ciclista colombiano tomó una ventaja importante sobre la segunda posición de Wout Van Aert.

Buitrago fue protagonista durante la etapa 14 de la carrera, concluyendo segundo, a solo un segundo del ganador de la jornada, el alemán Marco Brenner. Iván Ramiro Sosa, de destacada actuación este sábado, concluyó cuarto.

Por su parte, el español Enric Mas se defendió de los múltiples ataques que sufrió en el ascenso a la Sierra de La Pandera, para ampliar su ventaja en la primera posición. Primoz Roglic cedió unos segundos y perdió su posición con el austríaco Felix Gall, quien ahora es segundo a 2′06″ de Mas.

¿Quién es el mejor colombiano en la clasificación general?

Harold Tejada perdió dos posiciones en la clasificación general, pero se mantiene como el mejor del país, figurando ahora en el puesto 11 a 9′48″ del líder Enric Mas.

A Tejada lo sigue como mejor corredor del país en la general de la Vuelta, Juan Felipe Rodríguez, en el puesto 15 a 29′46″; mientras que Santiago Buitrago es 17 a 33′52″.

Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 14

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Enric MasMovistar Team49H 28′12″
2.Felix GallDecathlon CMA+2′06″
3.Primoz RoglicRedbull BORA+2′10″
11.Harold TejadaAstana+9′48″
15.Juan Felipe RodríguezEF Education+29′46″
17.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+33′52″

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1.Santiago BuitragoBahrain-Victorious69
2.Wout Van AertVisma40
3.Enric MasMovistar Team24
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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