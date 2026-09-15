Espectacular ascenso de Santiago Buitrago en el Ranking UCI, luego de la Vuelta a España

GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 13: Santiago Buitrago of Colombia and Team Bahrain Victorious celebrates at podium as Polka dot Mountain Jersey winner during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 21 a 112km stage from Granada to Granada / #UCIWT / on September 13, 2026 in Granada, Spain. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Terminó la Vuelta a España y la temporada de ciclismo en este 2026 está cerca de llegar a su final. Solo resta la disputa del Mundial de Ciclismo de Ruta y algunas otras cuantas competencias menores para despedir el año.

A pesar de la fuerte caída sufrida en la Vuelta, el esloveno Tadej Pogacar continúa en lo más alto del Ranking de la UCI y con una cómoda diferencia sobre el segundo puesto. Por su parte, entre los corredores del país, Santiago Buitrago fue el que más puestos escaló en la clasificación.

En la más reciente actualización del listado, Pogacar comanda con 11676.75 puntos; el belga Remco Evenepoel es segundo con 7921.61 unidades; mientras que el podio lo completa el mexicano Isaac del Toro con 6476 puntos, adueñándose nuevamente de la tercera posición.

En el Top 10 se presentaron varias modificaciones, siendo el ecuatoriano Richard Carapaz el que más lugares ascendió de los primeros lugares, pasando al décimo puesto con 3189.12 y siendo el mejor corredor latino del escalafón.

¿Cómo van los colombianos?

Egan Bernal, quien no estuvo en la pasada edición de la Vuelta a España, se mantiene como el mejor ciclista colombiano del Ranking UC. Bernal perdió 17 lugares y ahora figura en la casilla 44.

En contraste, luego de coronarse campeón de la montaña en la Vuelta, Santiago Buitrago subió 38 posiciones, pasando a ser 61 en el escalafón. El otro corredor colombiano en el Top 100 del escalafón es Harold Tejada, top 10 de la Vuelta y que ahora milita en el lugar 61.

Nairo Quintana, que no pudo despedirse del ciclismo profesional en la Vuelta a España, como era su ilusión, cayó a la casilla 292. El ciclista boyacense disputará este fin de semana su última carrera como profesional, en el Mundial de Ciclismo que se celebre en Montreal, Canadá.

Ranking UCI 2026

1) Tadej Pogacar (Team Emirates) / 11676.75 Puntos

2) Remco Evenepoel (Red Bull - Bora) / 7921.61

3) Isaac Del Toro (Team Emirates) / 6476.46

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44) Egan Bernal (Ineos) / 3189.12

61) Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) / 1258.29

67) Harold Tejada (Astana) / 1175

292) Nairo Quintana (Movistar) / 336