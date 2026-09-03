Buitrago, feliz por su liderato en la montaña y el podio en la etapa 12: “Ha sido un día perfecto”

Santiago Buitrago hizo el podio en la etapa 12 de la Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Santiago Buitrago fue gran figura este jueves 3 de septiembre, durante la etapa 12 de La Vuelta a España 2026. El pedalista colombiano amplió diferencias como líder absoluto de la clasificación de la montaña y cerró la fracción en el tercer lugar.

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En diálogo con los medios de comunicación, Buitrago destacó en la cima de Calar Alto la importancia de una jornada completa, con triunfo de su compañero esloveno Jakob Omrzel y buena cosecha para el colombiano en su lucha por el maillot de la montaña.

“La verdad es que ha sido un día perfecto para nosotros: la etapa más los puntos, no podíamos tener mejor etapa”, resumió en meta.

El ciclista bogotano, de 26 años, encabeza la clasificación de la montaña con 52 puntos, seguido del belga Wout Van Aert con 30 y del español Enric Mas con 24. Así está la tabla:

Pos. Ciclista Equipo Puntos 1. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious 52 2. Wout Van Aert Visma 30 3. Enric Mas Movistar Team 24

“Estoy súper contento por Jakob Omrzel, ha sido un triunfo súper merecido. Es un chico de 20 años y tiene un gran talento. En lo personal, tuve un poco de pelea con Wout van Aert para los primeros puntos de montana, pero fue bien. Tengo un poco más de ventaja, luego contento”, concluyó.

La montaña se mantendrá en la decimotercera etapa, fracción de 192.8 kilómetros que contará con tres puertos de montaña: uno de primera y dos de segunda cetegoría. Así pues, será la oporutnidad perfecta para que Santiago Buitrago continúe sacando ventaja.