Santiago Buitrago, campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España 2026: vea como quedó la tabla. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago ha hecho historia para el ciclismo colombiano. Este sábado 12 de septiembre, el pedalista del Bahrain-Victorious se consagró campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España 2026.

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A pesar de no haber podido puntuar en los puertos de la etapa 20, la diferencia con su perseguidor Wout van Aert era tan considerable que no hubo posibilidad de arrebatarle ese primer lugar.

Claro está que el pedalista belga dio la pelea, entendiendo que sumó 20 unidades en la última fracción puntuable de la carrera, pero aún así terminó quedando a 16 de distancia de Buitrago (78). Autoritario triunfo del ciclista bogotano.

¿Hace cuánto tiempo un colombiano no ganaba la montaña en la Vuelta a España?

Tuvieron que pasar 22 años para que un ciclista colombiano volviera a ganar la clasificación de la montaña en una Vuelta a España. Previo a Santiago Buitrago, el último en lograrlo fue Félix Cárdenas en la temporada 2004.

La lista de cafeteros en quedarse con este ítem son:

‘Lucho’ Herrera: 1987 y 1991.

1987 y 1991. Óscar de Jesús Vargas : 1989.

1989. Martín Farfán: 1990.

1990. Félix Cárdenas : 2003 y 2004.

2003 y 2004. Santiago Buitrago: 2026

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Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026

POS. Ciclista Equipo Puntos 1. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious 78 2. Wout van Aert Visma 62 3. Andreas Leknessund Uno-X Mobility 36 4. Mikel Landa Quick-Step 30

¿Cómo le fue a los colombianos en las demás tablas de la Vuelta a España 2026?

La clasificación general de la Vuelta a España 2026, que tiene como campeón virtual al español Enric Mas, dejó a Harold Tejada como el colombiano mejor ubicado (10°), mientras que Juan Felipe Rodríguez (16°) y el mismo Santiago Buitrago (17°) quedaron dentro del top-20.

Justamente, Buitrago fue el mejor de los pedalistas nacionales en la clasificación de los puntos al sumar un total de 55 y finalizar así en el puesto 20; además claro de haber campeonado en la montaña con 78 unidades. Finalmente, en la clasificaciónde los jóvenes, Juan Felipe Rodríguez concluyó en la cuarta posición.

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