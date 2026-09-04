Camilo Durán sigue sumando reconocimientos en Celtic: Elegido mejor jugador de Escocia en agosto

Camilo Durán festeja uno de su goles convertidos con el Celtic. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images) / Ian MacNicol

Camilo Durán sigue levantando la mano y tocando la puerta de la Selección Colombia con sus actuaciones en el Celtic de Escocia. El delantero samario de 24 años se unión esta temporada al equipo, procedente del Qarabağ de Azerbaiyán.

El atacante colombiano brilló desde su llegada al plantel, marcando diferencia tanto en la competencia local como en la internacional, siendo sugerido por muchos como una de las nuevas opciones para la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos amistosos de septiembre y octubre.

El mejor jugador de agosto en la Liga de Escocia

Las buenas actuaciones de Camilo Durán le significaron recibir el reconocimiento de mejor jugador de la Liga de Escocia durante el mes de agosto. Solo en el campeonato local, el samario disputó tres compromisos, con un saldo de dos anotaciones y una asistencia.

Camilo Durán, elegido el mejor jugador de la Liga de Escocia durante el mes de agosto. Ampliar Camilo Durán, elegido el mejor jugador de la Liga de Escocia durante el mes de agosto. Cerrar

El atacante también aportó en la fase preliminar de la Liga de Campeones, donde su equipo se quedó eliminado, de manera sorprendente, tras tener una ventaja cómoda en la serie de ida sobre el LASK de Austria.

En total, durante sus primeros partidos con el Celtic de Escocia, Camilo Durán registra unos sorprendentes números, con siete compromisos disputados por todas las competencias, seis goles marcados y dos asistencias aportadas.

Su equipo lidera la Liga de Escocia con 12 puntos de 12 posibles, dos puntos de ventaja sobre el St. Mirren. El Rangers, gran rival del Celtic, figura en la sexta casilla con 7 unidades. Este sábado estarán visitando precisamente al segundo del campeonato.