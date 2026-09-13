Enric Mas campeón de Vuelta a España 2026 y Santiago Buitrago campeón de la montaña: acá las tablas

Este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo la etapa 21 de la Vuelta a España 2026, fracción que consagró como campeón al local Enric Mas y le dio un histórico triunfo al colombiano Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña.

Con la Alhambra de testigo de excepción, Mas (Movistar) hizo realidad el sueño de proclamarse vencedor en Granada, durante la 81 edición de la Vuelta, triunfo que no lograba un español desde hace 12 años con Alberto Contador, la persona que señaló al mallorquín como su sucesor.

Fiesta para Enric y el Movistar después de pintar de rojo toda Granada, y celebración emocionada para Tobias Johannessen como vencedor de la vigésimoprimera y última etapa disputada a través de 112 km con salida y meta en Granada, que incluía 4 ascensos hasta la Alhambra y meta en el centro de la ciudad nazarí.

Mas (Artá, 31 años) se apuntó la victoria de la liberación después de dos semanas con el maillot rojo. La caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar dejó libre la plaza de líder. Así fue como Mas asumió el cargo debutando en Aitana con una formidable victoria que le permitió poner los cimientos del triunfo final. Aquel día se confirmó un “nuevo” Enric, el de la fortaleza mental, el corredor seguro de sí mismo.

Podio y top-10 de la Vuelta a España 2026

Mas subió al podio escoltado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), lejos de optar a su quinto título, y apartado ya de su mejor nivel, y por el austríaco Felix Gall (Decathlon), el escalador austríaco que deberá acompañar a Paul Seixas en sus grandes objetivos.

Dentro del top 10 entraron el siempre combativo Richard Carapaz, esta vez sin triunfo de etapa, el americano Kuss, el joven británico Oscar Onley, la nueva joya eslovena Jakob Omrzel, el francés Berthet, el andaluz Cristian Rodríguez y el colombiano Harold Tejada.

Otros vencedores con Santiago Buitrago como protagonista

También subieron al podio los otros protagonistas de las 21 etapas de la Vuelta, marcadas por el calor, la caída de Pogacar y la confirmación de Mas. El belga Wout Van Aert se llevó el maillot verde por puntos, además de 2 triunfos de etapa, el colombiano Santiago Buitrago como rey de la montaña, aunque frustrado por no haber levantado los brazos, el joven británico Oscar Onley maillot blanco de mejor joven y el Decathlon el mejor equipo.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

POS Ciclista Equipo DIF 1 Enric Mas Movistar 73:52:55 2 Primož Roglič Red Bull Bora +2′15″ 3 Felix Gall Decathlon +2′44″ 10 Harold Tejada Astana +12′51″ 16 Juan Felipe Rodríguez EF Education Bahrain + 47′56″ 17 Santiago Buitrago Bahrain + 50′56″ 106 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 3:24:24 135 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 4:34:08

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026