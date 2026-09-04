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04 sep 2026 Actualizado 12:02

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EN VIVO: Santiago Buitrago defiende su liderato en la montaña en la etapa 13 de la Vuelta a España

La jornada de este viernes cuenta con un recorrido de 192.8 kilómetros entre Almunécar y Loja.

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, junto a los otros ciclistas que lideran las clasificaciones de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, junto a los otros ciclistas que lideran las clasificaciones de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, junto a los otros ciclistas que lideran las clasificaciones de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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La etapa 13 de la Vuelta a España presenta un recorrido de 192.8 kilómetros entre Almunécar y Loja, un trayecto con tres puertos de montaña, uno de primera y dos de segunda categoría.

El escenario pondrá una vez más a prueba a Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña con 52 puntos. El bogotano viene de ser tercero en la jornada de este jueves, lo que le permitió tomar distancia sobre el belga Wout Van Aert, su principal perseguido con 30 puntos.

Entretanto, en la clasificación general la camiseta roja le sigue perteneciendo al español Enric Mas, con una ventaja de 1′45″ sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2′06″ sobre el austriaco Felix Gall.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 13 de la Vuelta a España

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-143KM

Incrementa el grupo de fuga

Ya son 43 corredores los que avanzan en el grupo de fuga, con una diferencia de 1'26" sobre el pelotón principal.

-148KM

Buitrago, segundo en el primer puerto de montaña

El primer puerto de montaña del día fue para Wout Van Aert, seguido del colombiano Santiago Buitrago.

 

1. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 10pts
2. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 6pts
3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 4pts
4. David De La Cruz (Pinarello-Q36.5) 2pts
5. Cristian Rodríguez (XDS Astana Team) 1pt

-155KM

Fuga tempranera

Con el primer puerto de montaña del día, 28 corredores integran la primera fuga de la jornada, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña.

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 de la Vuelta a España.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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