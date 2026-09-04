EN VIVO: Santiago Buitrago defiende su liderato en la montaña en la etapa 13 de la Vuelta a España
La jornada de este viernes cuenta con un recorrido de 192.8 kilómetros entre Almunécar y Loja.
La etapa 13 de la Vuelta a España presenta un recorrido de 192.8 kilómetros entre Almunécar y Loja, un trayecto con tres puertos de montaña, uno de primera y dos de segunda categoría.
El escenario pondrá una vez más a prueba a Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña con 52 puntos. El bogotano viene de ser tercero en la jornada de este jueves, lo que le permitió tomar distancia sobre el belga Wout Van Aert, su principal perseguido con 30 puntos.
Entretanto, en la clasificación general la camiseta roja le sigue perteneciendo al español Enric Mas, con una ventaja de 1′45″ sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2′06″ sobre el austriaco Felix Gall.
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Incrementa el grupo de fuga
Ya son 43 corredores los que avanzan en el grupo de fuga, con una diferencia de 1'26" sobre el pelotón principal.
Buitrago, segundo en el primer puerto de montaña
El primer puerto de montaña del día fue para Wout Van Aert, seguido del colombiano Santiago Buitrago.
1. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 10pts
2. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 6pts
3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 4pts
4. David De La Cruz (Pinarello-Q36.5) 2pts
5. Cristian Rodríguez (XDS Astana Team) 1pt
Fuga tempranera
Con el primer puerto de montaña del día, 28 corredores integran la primera fuga de la jornada, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña.
Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 de la Vuelta a España.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...