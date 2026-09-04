EN VIVO: Santiago Buitrago defiende su liderato en la montaña en la etapa 13 de la Vuelta a España

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, junto a los otros ciclistas que lideran las clasificaciones de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La etapa 13 de la Vuelta a España presenta un recorrido de 192.8 kilómetros entre Almunécar y Loja, un trayecto con tres puertos de montaña, uno de primera y dos de segunda categoría.

El escenario pondrá una vez más a prueba a Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña con 52 puntos. El bogotano viene de ser tercero en la jornada de este jueves, lo que le permitió tomar distancia sobre el belga Wout Van Aert, su principal perseguido con 30 puntos.

Entretanto, en la clasificación general la camiseta roja le sigue perteneciendo al español Enric Mas, con una ventaja de 1′45″ sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2′06″ sobre el austriaco Felix Gall.

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