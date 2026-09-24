Israel felicita a Colombia por romper relaciones diplomáticas con Irán

La Embajadora de Israel en Bogotá dijo confiar en que la decisión fortalecerá la seguridad del país e incluirá "la salida del embajador iraní del país". (Foto: Caracol Radio / Getty)

La cancillería de Colombia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán. El gobierno de Abelardo de la Espriella dijo que la decisión responde a la nueva política exterior colombiana “en materia de seguridad nacional hemisférica”.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ruptura se formalizó el 19 de septiembre, aunque se aclar que se mantendrán las relaciones consulares.

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Israel agradece la decisión

La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisén, celebró la decisión de Colombia de romper relaciones diplomáticas con Irán y dijo confiar en que la decisión fortalecerá la seguridad del país e incluirá “la salida del embajador iraní del país”.

“Agradezco y felicito al Gobierno colombiano por la decisión anunciada de romper relaciones diplomáticas con Irán. Irán es un país cuyas actividades y vínculos con organizaciones terroristas y el narcotráfico han generado serias preocupaciones de seguridad en Colombia y en la comunidad internacional”, dijo Aisen.

El conflicto en Oriente Medio

Bogotá aseguró que las acciones de Teherán en la guerra en Medio Oriente, entre ellas el bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a países de la región, “deterioraron la confianza”.

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Estados Unidos e Israel desataron la guerra en Medio Oriente a finales de febrero con un ataque conjunto a Irán.

En el curso del conflicto, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes y Teherán impide el paso por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la confrontación transitaba una quinta parte de los hidrocarburos a nivel mundial.