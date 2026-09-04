Alias ‘Alondra’, la mujer que habría engañado a Kevin Santiago y lo condujo a su muerte

La Fiscalía reconstruyó cómo el profesor y líder social Kevin Santiago Ángel habría caído en una trampa que terminó con su desaparición, tortura y asesinato en Bogotá. Una de las piezas clave de la investigación es alias ‘Alondra’, una mujer señalada de pertenecer a la estructura criminal que habría utilizado las redes sociales para acercarse a la víctima, ganarse su confianza y citarlo bajo engaños en un apartamento de la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la investigación, ‘Alondra’ habría establecido contacto con Kevin Santiago Ángel a través de redes sociales y, mediante conversaciones y fotografías íntimas, habría generado un vínculo de confianza con el docente. La Fiscalía sostiene que la mujer le habría hecho creer que existía un interés en conocerlo personalmente.

Posteriormente, según la imputación, ‘Alondra’ habría citado a Ángel a un apartamento en Kennedy. Cuando el docente llegó al lugar, habría sido abordado por sus victimarios. Desde ese momento habría comenzado el recorrido que terminaría con su asesinato.

Para la Fiscalía y la DEA, la condición de líder social de Kevin Santiago Ángel habría sido un motivo determinante para que integrantes del Tren de Aragua lo convirtieran en objetivo.

El docente desarrollaba actividades con la comunidad y promovía el deporte como una alternativa frente al consumo y expendio de drogas. Su lema era: “Más deporte, menos drogas”.

Según los investigadores, ese trabajo habría generado molestia dentro de la estructura criminal que controlaba el expendio de microtráfico en sectores de Kennedy. Las actividades que realizaba Ángel, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, se habrían convertido en un obstáculo para los intereses de los delincuentes.

Las instrucciones que habrían salido desde Venezuela

La investigación también señala a alias ‘El Viejo’ como uno de los presuntos cerebros del crimen. Según la Fiscalía, este hombre habría impartido instrucciones desde Venezuela, en medio de la molestia del grupo delincuencial por las actividades de carácter social que realizaba el docente.

Ángel habría sido sometido a un periodo de desaparición y tortura antes de ser asesinado. Para la Fiscalía, el crimen habría sido ejecutado por integrantes del Tren de Aragua que habrían seguido instrucciones dentro de la estructura criminal.

La pista de dos policías

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los responsables habrían intentado trasladar el cuerpo del docente.

Dos policías detectaron extrañas manchas de sangre en uno de los ocupantes de un mototaxi. El vehículo era utilizado, según la Fiscalía, para transportar el cuerpo de Kevin Santiago Ángel dentro de una maleta.

Ese detalle permitió a los uniformados alertar sobre la situación y se convirtió en una de las pistas que ayudaron a las autoridades a ubicar a los presuntos responsables del crimen.

Los señalados no aceptaron cargos

Durante las audiencias, los integrantes del Tren de Aragua vinculados al asesinato del docente Kevin Santiago Ángel no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Ahora, el proceso judicial deberá avanzar para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los señalados y determinar qué papel habría desempeñado cada integrante de la estructura en el plan que terminó con la muerte del profesor.

Para la Fiscalía, el crimen no habría sido un hecho aislado, sino una acción presuntamente coordinada por una organización criminal que habría convertido en objetivo a Kevin Santiago Ángel por su liderazgo comunitario y por las actividades que desarrollaba contra el microtráfico en Kennedy.