MinSalud abrió inscripciones de 717 plazas para Servicio Social Obligatorio: Fecha de cierre

Convocatoria para profesionales del área de la salud, para realización de Servicio Social Obligatorio. Foto Getty Images / DragonImages

Con el anuncio de la apertura para 717 vacantes para el cuarto proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social busca profesionales en los cargos de bacteriología, enfermería, medicina y odontología.

Para que de esta manera los aspirantes a las mencionadas especialidades cumplan el Servicio Social Obligatorio (SSO) en todo el territorio colombiano.

¿Qué es el Servicio Social Obligatorio?

Según la resolución 774 de 2022, es un requisito que se debe completar para los profesionales egresados del área de la salud, al tratarse de una especialización que involucra campos de carácter social.

En donde se ayude a solucionar falencias del sistema de salud partiendo del campo de competencia en el que se desarrolla la profesión, convirtiéndose así en un paso legal necesario para obtener la autorización definitiva del ejercicio profesional en Colombia.

¿Hasta cuándo es el proceso de inscripción de las 717 plazas del Servicio Social Obligatorio?

Las personas interesadas en acceder a esta convocatoria podrán realizar el proceso entre el 23 y 30 de septiembre teniendo en cuenta que las vacantes disponibles variaran de acuerdo a la especialidad que se requiera y a la ubicación en la que se solicita.

Por lo que se recomienda que cada aspirante rectifique el lugar en el que se realice la oferta y que, consecuentemente, la documentación solicitada esté sujeta a la responsabilidad de la persona, ya que, al haber inconsistencias en esta o falsificación, será rechazada la solicitud y en el caso de estar alterada la información se reportará legalmente.

Posteriormente el proceso de postulación de las plazas se realizara el jueves 15 de octubre esto bajo el cronograma estipulado por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud.

¿Dónde se realizará el proceso de postulación?

El único canal habilitado para realizar el proceso de inscripción es la plataforma habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mencionándose que no habrá otros aplicativos externos para que se efectué el proceso.

Contando también con la prioridad de ciertos perfiles entre los aspirantes en relación con el proceso de asignación.

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¿Qué profesionales están priorizados en el proceso de asignación a la convocatoria?

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, las personas que acrediten su situación con respecto a poblaciones priorizadas deben de adjuntar lo siguiente para su validación:

Comunidades Raizales : Certificación expedida por la OCRE.

: Certificación expedida por la OCRE. Comunidades Indígenas : Certificación del cabildo indígena del cual pertenecen.

: Certificación del cabildo indígena del cual pertenecen. Situación como Madre o Padre cabeza de familia : Documento autenticado indicando que se encuentra en tal condición y registro civil del menor.

: Documento autenticado indicando que se encuentra en tal condición y registro civil del menor. Mujer en estado de embarazo o con periodo de lactancia : Certificación expedida por la Entidad Promotora de Salud, entidad adaptada, administradora de regímenes Especial o de Excepción, donde conste su estado de gestación o período de lactancia, registro civil de nacimiento del menor o certificación médica en la que conste la necesidad de lactar al menor por un período superior.

: Certificación expedida por la Entidad Promotora de Salud, entidad adaptada, administradora de regímenes Especial o de Excepción, donde conste su estado de gestación o período de lactancia, registro civil de nacimiento del menor o certificación médica en la que conste la necesidad de lactar al menor por un período superior. Víctimas del conflicto armado : Registro Único de Víctimas, (En este caso no se incluye documento, el Ministerio de Salud realizará la verificación correspondiente).

: Registro Único de Víctimas, (En este caso no se incluye documento, el Ministerio de Salud realizará la verificación correspondiente). Discapacitados: Certificación médica expedida por la entidad promotora de salud, entidad adaptada, administradora de regímenes especial o de excepción, o dictamen de pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez expedida por las Juntas Nacional o Regionales de Calificación de Invalidez.

¿Qué debe de tener en cuenta con el proceso de aplicación a la convocatoria?

Cada aspirante del área de la salud debe registrar un máximo de cinco plazas de acuerdo al interés, sumándole en qué orden de preferencia se organicen los departamentos para la respectiva asignación.

Adicional a esto, solo podrán realizar el proceso los profesionales de la salud que estén en las especialidades de bacteriología, enfermería, medicina y odontología. De lo contrario, otros cargos no serán tenidos en cuenta en la convocatoria.

Asimismo, bajo directrices del Ministerio, no podrán inscribirse egresados de los programas de formación superior con las especialidades mencionadas, que hayan cumplido el Servicio Social Obligatorio (SSO) o, en su defecto, se encuentren prestándolo bajo cualquier modalidad.

En este mismo punto se establece que profesionales que hayan renunciado a la asignación o que en convocatorias anteriores aplicaron pero dejaron su cupo no podrán hacerlo, siempre y cuando tengan una justificación sustentada y aprobada por la Entidad Territorial en Salud Departamental o Distrital.

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¿Qué documentación debe de subir para el proceso de la convocatoria?

Según la normativa establecida dentro de este proceso de selección debe de tener en cuenta los siguientes documentos:

Documento de identidad: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o Permiso de Protección Temporal escaneado por las dos caras.

Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o Permiso de Protección Temporal escaneado por las dos caras. Diplomas de grado: debidamente escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga.

debidamente escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga. Acta de grado .

. Títulos otorgados fuera del país: si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Certificación para no graduados: debe de anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 31 de octubre de 2026 .

debe de anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una . Documento que soporte la condición de prioridad (si pertenece a las poblaciones priorizadas en asignación).

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