Horóscopo HOY 4 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: Escorpio debe cuidarse de las envidias

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este viernes 4 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 4, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas dinámicas y comprometidas, debido a que su número de nacimiento representa el equilibrio. El año de los cumpleañeros comienza con una cuadratura astrológica, que les permitirá trabajar para conquistar las metas propuestas.

El número de la suerte para los festejados será el 4096 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió mantener cerca una planta de ruda.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 7078.

7078. Recomendación: Tener cerca una planta de ruda.

Tener cerca una planta de ruda. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 82412, para proteger la vivienda y su ambiente.

Repetir 45 veces 82412, para proteger la vivienda y su ambiente. Fruta: Manzana roja.

Manzana roja. Decreto del día: “Mi vida está llena de paz, amor y felicidad ”.

“Mi vida está llena de paz, amor y felicidad ”. Lectura recomendada: Apocalipsis 7:17.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 4 septiembre:

Tauro

Todo lo relacionado con la parte laboral debe cuidarse, mejorarse o fortalecerse. Próximamente habrá firma de documentos, que saldrá bien y traerá mayor estabilidad y firmeza. También se logrará algo importante relacionado con una vivienda.

Número: 3286

Virgo

Habrá mucho trabajo y será necesario realizar ajustes o cambios, pero todo deberá hacerse con la mejor energía. Se recomienda tener cuidado con la espalda y la columna. Quienes atraviesen situaciones difíciles en el amor deberán buscar la mejor manera de solucionarlas.

Número: 2340

Capricornio

Llegará dinero de diferentes fuentes y de manera inesperada. La estrella de la suerte indica que, en el aspecto económico, todo saldrá a su favor. Las cosas comenzarán a estabilizarse en diferentes ámbitos, especialmente en el económico.

Número: 2588

Aries

Es importante tomarse las cosas con calma y evitar el estrés para mantener el equilibrio. Se recomienda tener cuidado con los pies y las piernas. En la parte laboral habrá mejoras y llegará una gran bendición.

Número: 5414

Leo

El dinero llegará en una cantidad más que suficiente y de manera inesperada. Algunos estarán buscando realizar un viaje, que tendrá éxito y buenas perspectivas. Se recomienda tener cuidado con los dolores de cabeza y prestar atención a la salud.

Número: 0089

Sagitario

Habrá mucho trabajo, pero es importante mantenerse ocupado; lo fundamental es que, a pesar del cansancio, se seguirá avanzando. Algunos tendrán algo relacionado con un medio de transporte que saldrá bien.

Número: 1568

Cáncer

La rueda de la fortuna estará acompañándolos y, con el cambio de luna, se activarán situaciones a su favor. Hay que evitar peleas o contrariedades con la familia y los círculos cercanos, porque no es un buen momento para ello. Habrá cosas interesantes en los nuevos proyectos, por lo que será una buena temporada para realizar cambios o poner en marcha ideas que tienen en mente.

Número: 7690

Escorpio

Hay que tener cuidado con las envidias y con las personas que puedan tener malas intenciones. Sin embargo, las cosas estarán a su favor y no permitirán que las situaciones negativas los afecten. Algunos estarán viajando y deberán aprovechar esta oportunidad, porque tendrán buenos resultados.

Número: 1588

Piscis

La carta de la estabilidad representa que aquellas cosas que eran difíciles de dominar finalmente lograrán solucionarse. El ángel de la abundancia los está visitando, por lo que pueden pedirle: “Tráeme toda la estabilidad, la abundancia y la estabilidad para la vida”. Llegarán celebraciones familiares y una alegría que será compartida de manera especial.

Número: 0472

Géminis

Habrá cosas importantes por realizar, como la firma de documentos y la entrega de asuntos pendientes en diferentes ámbitos. Será necesario buscar la tranquilidad y la armonía, pues esto permitirá disfrutar de las bendiciones que están por llegar. También surgirán nuevos proyectos que podrán sacarse adelante con éxito y prosperidad.

Número: 4470

Libra

Llegará un dinero importante que traerá buenos resultados. Quienes estén buscando trabajo también recibirán una muy buena oportunidad laboral. La escalera del éxito comenzará a recorrerse durante el resto del mes y del año.

Número: 1364

Acuario

Será necesario realizar cambios en la vida y soltar las cosas negativas. Hay que aprender a vivir el aquí y el ahora para disfrutar de los nuevos momentos sin permitir que el pasado los afecte. También será importante reconciliar todos los espacios de la vida.

Número: 2762

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