Otros cinco extranjeros fueron inadmitidos en Medellín

Medellín

Las autoridades inadmitieron a cinco ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar al país, a través del aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, por presuntamente tener intereses en llegar a Medellín con fines de explotación sexual.

Migración Colombia mantiene estrictos controles de seguridad en este terminal aéreo, uno de los más importantes del país y con un alto número de viajeros extranjeros que ingresan al país por medio de él.

Vuelos que llegaron desde Miami

En recientes procedimientos con vuelos que llegaron desde Miami en los Estados Unidos, inadmitió a cinco ciudadanos extranjeros tras detectar inconsistencias en la información que suministraron y los posibles propósitos de viaje; declarado como turismo, estaría relacionado con posibles fines de explotación sexual, de acuerdo con los elementos que portaban en sus equipajes.

El coronel en retiro, José Luis Castañeda Tiria, director general de Migración Colombia: “una de nuestras prioridades es fortalecer los puestos de control migratorio del país. El Aeropuerto Internacional José María Córdova es estratégico por el volumen de viajeros que recibe y por ser una de las principales puertas de entrada a Colombia”.

Los ciudadanos regresaron a su país de origen

Migración indicó que impuso la medida administrativa de inadmisión a estos cinco ciudadanos, quienes debieron regresar a los Estados Unidos.

El director de Migración Colombia agregó: “Estamos trabajando con las autoridades para mejorar el intercambio de información, fortalecer los controles y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad”, agregó.

Desde esta entidad insistieron en que continúan en el fortalecimiento de los controles migratorios en los principales puntos de ingreso al país, como lo es el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín.

Tecnología para lograr estos resultados

Para lograr los resultados que se han venido presentando sobre inadmisiones de extranjeros que tendrían intereses en llegar al país, presuntamente con intereses de explotación sexual, se cuenta con herramientas tecnológicas, equipos e infraestructura.

Por medio del personal y esta tecnología se ha logrado identificar oportunamente posibles riesgos y evitar el ingreso de personas vinculadas con actividades ilícitas.

Desde esta dependencia del orden nacional, se indicó que “estos resultados hacen parte del fortalecimiento de los controles migratorios que adelanta Migración Colombia, en cumplimiento de la directriz del Gobierno Nacional de reforzar las acciones de seguridad y prevenir el ingreso al país de personas que puedan representar un riesgo para la ciudadanía”.

Más de 100 inadmitidos

Durante los primeros 8 meses del año Migración Colombia ha reportado la inadmisión de cerca de 110 ciudadanos extranjeros que habrían llegado al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro) por sospechas de turismo con fines de explotación sexual y alertas internacionales