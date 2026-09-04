En Medellín desapareció un ciudadano argentino

Medellín

Las autoridades activaron la ruta urgente de personas desaparecidas en Medellín luego de que se desconozca la ubicación del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien fue visto por última vez en la comuna de El Poblado, sur de la capital antioqueña. Por lo que se solicita a quien lo vea o sepa de su paradero informar de inmediato a las autoridades.

El reporte de este caso indica que el ciudadano argentino estuvo alojado en un hotel de El Poblado durante mes y medio, pero el 18 de agosto abandonó el lugar manifestando que se dirigía a la ciudad de Cartagena, donde viven su hija y exesposa. Pero nunca llegó al destino y no se sabe nada de su ubicación.

Como dato adicional, se informa que, durante la semana posterior a abandonar el hospedaje, estuvo compartiendo en el lugar con una ciudadana extranjera.