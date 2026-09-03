La Clínica del CES en alerta por ocupación del 150% en el área de urgencias

Medellín

La Clínica del CES de Medellín está en alerta ante la sobreocupación reportada en los servicios de urgencias en los últimos días. Esta alerta estaría afectando la atención de los pacientes que requieren el servicio.

Según la institución de salud privada, la ocupación de la sala de urgencias supera el 150%, “situación derivada del incremento sostenido en la demanda de atención. Nuestros equipos asistenciales continúan trabajando de manera permanente para brindar una atención segura, humanizada y de calidad, priorizando a los pacientes según la gravedad de su condición clínica”, agregó la clínica CES en un comunicado.

La sobreocupación está derivando en que los tiempos en la atención a los pacientes sean más demorados de lo normal, por lo que solicitan a las personas tener mayor tolerancia ante la dificultad actual por la que atraviesa la sede, lo mismo que piden respeto para el personal médico que se ve afectado por la coyuntura.