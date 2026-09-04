La IA de Ulibro es de Santander: así funciona el asistente que orienta a los visitantes en la feria

Ulibro 2026 tuvo este año un nuevo aliado tecnológico: una inteligencia artificial que ha permitido a los asistentes consultar, a través de WhatsApp, información sobre la programación, autores, actividades y otros detalles de la feria. La herramienta fue anunciada previamente como una de las novedades de esta edición, pero detrás de su desarrollo hay una empresa santandereana creada por jóvenes de Bucaramanga.

Se trata de Agentik una compañía fundada por Alejandro Mendoza y Estefany Díaz, dedicada al desarrollo de empleados de inteligencia artificial que se integran a las operaciones de las empresas, especialmente a través de WhatsApp. Según explicaron sus fundadores en exclusiva a Caracol Radio, la compañía nació en Santander y está enfocada principalmente en pequeñas y medianas empresas.

“Nos dimos cuenta de que muchos clientes, muchas personas no tienen el soporte operativo para hacer esa atención al cliente y lo que nosotros hacemos es buscar meter empleados de inteligencia artificial que se metan directamente en la operación. Uno de nuestros objetivos es que las pequeñas empresas, no tengan una barrera de costo para implementar inteligencia artificial”, precisó Alejadro Mendoza, CEO (director ejecutivo) de Angentik.

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En el caso de Ulibro el desarrollo tomó como punto de partida una necesidad concreta: responder las preguntas que cada año reciben los organizadores de la feria. Consultas sobre horarios, parqueaderos, programación, autores o actividades suelen repetirse durante los días del evento, lo que representa una importante carga para el equipo humano.

“Nos dimos cuenta que la community manager de la feria todos los años sufre un montón porque le envían las mismas preguntas las personas que van a asistir a la feria”, explicó la CGO (directora de Crecimiento) de Angentik, Estefany Díaz, durante la entrevista con Caracol Radio.

Así funciona LEA, el asistente de inteligencia artificial para los visitantes de Ulibro

La herramienta no funciona únicamente como un ‘chatbot’ con respuestas predeterminadas, sino que está conectada con los insumos que utiliza el equipo de Ulibro, como la programación y las preguntas frecuentes, para entregar información actualizada.

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La apuesta, según sus desarrolladores, era que los usuarios pudieran incluso pedirle a LEA que les ayudara a organizar su visita. Por ejemplo, consultar qué actividades hay un determinado día, buscar eventos infantiles, programación para adolescentes o encuentros con autores y, a partir de esa información, construir el plan de acuerdo con el tiempo disponible.

“Les ayudamos a construir el plan para los días que pudieran asistir y así solo se dedicaran a disfrutar de la feria”, explicó Díaz.

El asistente es consultado directamente a través de WhatsApp, sin necesidad de ingresar a una plataforma adicional. La información modificada por el equipo de Ulibro también se pudo ver reflejada en tiempo real.

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Para Agentik, además, Ulibro representa su primera experiencia con un evento de esta magnitud. La compañía comenzó operaciones este año y, según sus fundadores, durante las últimas semanas ha multiplicado por cinco el uso de su plataforma. Desde el lanzamiento de LEA, más de 400 personas ya habían interactuado con el asistente.

La empresa también trabaja en soluciones de inteligencia artificial para otros sectores, como servicios médicos, odontología, seguros y soporte empresarial. Sus fundadores insisten en que este tipo de tecnología no está dirigida únicamente a grandes compañías, sino que también puede ser utilizada por pequeñas empresas para automatizar tareas y permitir que sus equipos se concentren en labores que requieren mayor intervención humana.

“Automatizar lo aburrido y potenciar lo humano”, es una de las frases que identifica el trabajo de la compañía según Alejandro Mendoza.

Con esta alianza, Ulibro incorporó inteligencia artificial a su experiencia de atención al público, pero también puso en escena un desarrollo tecnológico nacido en Santander. La edición 2026 de la feria se desarrolla hasta el 6 de septiembre en Neomundo, con entrada gratuita para el público general.

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