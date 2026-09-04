Racionamiento en Santander: un incendio puede requerir 1.200 galones por hectárea

En Santander hay 11 municipios con racionamiento de agua y ese mismo recurso puede ser necesario en grandes cantidades si se presenta un incendio forestal.

Duvin Villamizar, de la Defensa Civil en Santander, explicó que controlar una hectárea de vegetación seca en llamas puede requerir cerca de 1.200 galones de agua a presión, es decir, más de 4.500 litros.

“Hablamos de aproximadamente 1.200 galones de agua a presión por hectárea de vegetación seca que se esté quemando”, explicó Villamizar.

El dato importa porque esos 4.500 litros podrían necesitarse justamente en municipios donde el agua ya se está distribuyendo con restricciones. Málaga, Barichara, Socorro, Zapatoca, Capitanejo, Aratoca, Barbosa, Cabrera, Villanueva, Vélez y Guadalupe tienen actualmente medidas de racionamiento o problemas de abastecimiento.

Si un incendio se presenta en uno de ellos, una de las alternativas es llevar agua desde otros puntos. Defensa Civil tiene un carrotanque para todo Santander, aunque también pueden sumarse vehículos cisterna de bomberos y otras entidades, dependiendo de la disponibilidad en cada zona.

Cuando el terreno no permite llegar por carretera, puede ser necesario pedir apoyo aéreo. Un helicóptero liviano puede transportar entre 270 y 950 litros y uno mediano alrededor de 2.000 litros por descarga.

Pero el helicóptero tampoco resuelve todo. Pues se necesita una fuente cercana con suficiente agua para volver a cargar.

Villamizar recordó emergencias en otros departamentos en las que se han realizado hasta 15 descargas en un mismo día.

Por ahora, no hay incendios forestales activos en los 11 municipios con racionamiento. La preocupación es preventiva, pues saber de dónde sacar el agua y cómo llevarla si el fuego aparece justo donde ese recurso ya está limitado.