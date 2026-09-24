Presidenta de la Corte respondió a De la Espriella tras promesa de respeto a fallos judiciales

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, respondió desde Bucaramanga al mensaje que el presidente Abelardo De la Espriella dirigió a los magistrados del alto tribunal.

Meneses aseguró que recibió sus palabras como “un mensaje muy institucional”, basado en el respeto a las competencias y a la independencia judicial.

“Nuestras decisiones, aunque deben ser acatadas, pueden no ser compartidas, pero siempre habrá unos cauces legales para poder revisar cualquier fallo que cualquier juez profiera”.

La magistrada resumió el mensaje del presidente en tres puntos: independencia judicial, respeto a las competencias y colaboración armónica entre las ramas del poder.

El pronunciamiento se dio después de que De la Espriella asegurara ante los nueve magistrados que su Gobierno respetará las decisiones judiciales, aunque pueda discrepar de algunos fallos.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Corte Constitucional frenó o modificó varias decisiones del Ejecutivo, especialmente decretos de emergencia. En esos años hubo desacuerdos públicos entre el Gobierno y el alto tribunal sobre algunas de esas decisiones.

El presidente también sostuvo que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos, y diferenció entre controvertir una sentencia y desconocer la autoridad de la Corte.