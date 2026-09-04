HOY: así serán los cierres viales en Bucaramanga este fin de semana por la Feria Bonita

Los primeros eventos de la Feria Bonita cambiarán la movilidad en dos zonas de Bucaramanga este fin de semana: el Centro y los alrededores del estadio Américo Montanini.

En el Centro, los cierres serán por la Feria Regional de Negocios Verdes, que se realizará en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Empezarán este viernes a las 3:00 de la tarde y se mantendrán hasta las 6:00 de la mañana del domingo.

Estos son los cierres en el Centro

Carrera 11 con calle 34: cierre en sentido norte-sur.

cierre en sentido norte-sur. Carrera 11 con calle 37: cierre en sentido sur-norte.

cierre en sentido sur-norte. Carrera 12 con calle 37: cierre en sentido sur-norte.

cierre en sentido sur-norte. Calle 36 con carrera 12: cierre en ambos sentidos.

cierre en ambos sentidos. Calle 36 con carrera 14: cierre en ambos sentidos.

¿Por dónde se puede pasar?

Tránsito definió varias alternativas para quienes normalmente utilizan estas vías:

Si sube por la calle 37 hacia el norte, deberá tomar la carrera 14.

Si baja por la calle 36 hacia el occidente, deberá desviarse por la carrera 14 y continuar por la calle 34.

Quienes circulen por la calle 34 podrán tomar la carrera 13 hacia el sur.

La carrera Novena estará habilitada en ambos sentidos.

También pueden presentarse ajustes en los recorridos habituales del transporte público durante los cierres.

El estadio tendrá cierres por los eventos del viernes y sábado

Los cierres alrededor del estadio Américo Montanini comenzarán desde la mañana de este viernes. El viernes se realizará el Festival de la Familia y el sábado será el Súper Concierto. Para estos dos eventos también habrá restricciones alrededor del estadio.

Estos son los cierres programados:

Calle 10 con carrera 28: paso restringido hasta la calle 11.

Calles 11, 12 y 13: desde la carrera 28 hasta la carrera 30.

Calle 14: desde la carrera 28 hasta la carrera 32B, en ambos sentidos.

Avenida Eduardo Santos: hasta la carrera 30.

Calle 29: hasta la avenida Eduardo Santos.

Carreras 30, 31, 31A y 32: desde la calle 14 hasta la calle 16.

Calle 16: desde la carrera 31 hasta la carrera 32A.

Carrera 32A: desde la calle 14 hasta la calle 17.

El mismo esquema se mantendrá para los eventos del viernes y el sábado. Está previsto que las vías vuelvan a funcionar con normalidad durante la mañana del domingo.

Uno de los problemas que Tránsito quiere evitar durante los eventos del Américo Montanini no está dentro del estadio, sino afuera: vehículos estacionados frente a las casas y bloqueando las entradas de quienes viven en el sector.

Por eso, para el Festival de la Familia y el Súper Concierto, la recomendación es llegar en taxi o transporte público.

“Si van a ir a disfrutar de los eventos en el Américo Montanini el 4 y el 5 de septiembre, que es el Festival de la Familia y el superconcierto, la invitación es hágalo sin vehículo”, dijo Jahir Manríquez, director de Tránsito de Bucaramanga.

Y aunque habrá cierres por estos eventos, los controles en el resto de la ciudad continuarán. Durante la Feria Bonita se reforzarán los operativos para detectar conductores en estado de embriaguez, principalmente en Cuadra Play, Zona Rosa y la vía Bucaramanga–Girón.