Comité Santurbán da “ultimátum” al Gobierno para definir futuro de la reserva La Baja en Santander

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán fijó el próximo 13 de noviembre como fecha límite para que el Gobierno Nacional reabra la consulta pública sobre la reserva natural de La Baja, en Santurbán.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización, si para ese día no se ha reabierto la consulta, se realizará una movilización nacional frente al Ministerio de Ambiente.

La decisión fue adoptada durante la Asamblea General del Comité, realizada este 23 de septiembre y en la que participaron más de 200 personas. Según la organización, la determinación se produce después de que el Ministerio de Ambiente revocara la reserva de La Baja, de 1.199 hectáreas.

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Hernán Morantes, vocero del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, explicó a Caracol Radio que la fecha fue definida como un ultimátum al Gobierno Nacional.

“Se decidió dar un ultimátum al Gobierno Nacional para que saque a consulta pública la Reserva Definitiva de La Baja en Santurbán. Es el 13 de noviembre, ese día vamos a movilizarnos a nivel nacional con un plantón cívico-pacífico en el Ministerio de Ambiente”, señaló.

El Comité sostiene que el fallo que motivó la revocatoria ordenaba rehacer la consulta pública y no eliminar la protección de la zona. Por eso, cuestiona que, más de un mes después de la decisión, el proceso continúe sin ser reabierto.

Cuestionamientos por el agua

En el comunicado, la organización también cita tres estudios del Servicio Geológico Colombiano que, según afirma, demostrarían una conexión entre el agua del páramo de Santurbán y la que aparece en túneles exploratorios del proyecto minero de Soto Norte.

El Comité asegura además que dichos estudios evidencian la presencia de acidez y metales pesados en aguas de California y Suratá, situación que atribuye tanto a la minería ilegal como a las labores de exploración minera.

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Frente a este panorama, la organización insiste en que la protección del páramo debe mantenerse y anuncia que continuará con acciones jurídicas y de movilización.

El “ultimátum” está dirigido al ministro ad hoc para Santurbán, Indalecio Dangond Baquero, quien, según el Comité, fue designado después de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartara del trámite por una recusación presentada en agosto.

El Comité también informó que puso a disposición de la ciudadanía una petición dirigida al ministro ad hoc y documentación relacionada con los estudios del Servicio Geológico Colombiano, las resoluciones sobre la reserva y una solicitud de medidas cautelares presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander.