El fenómeno de El Niño ya encarece alimentos en Bucaramanga y octubre podría traer mayores alzas

El fenómeno de El Niño ya empieza a sentirse en los precios de algunos alimentos que llegan a Bucaramanga. En el último mes, seis productos registraron aumentos de entre 40% y 60% en promedio, según la Central de Abastos.

Los casos más fuertes son la habichuela, que duplicó su precio, y el pepino cohombro, que aumentó 133%. También subieron el pimentón rojo, el plátano Saravena, el fríjol verde y la pitahaya.

Ricardo Arteaga, subgerente de Centroabastos, explicó que la menor disponibilidad de agua está reduciendo la cantidad y la calidad de algunos productos que llegan al mercado.

El dato importa porque la afectación ya se está sintiendo en zonas productoras de Santander. Como Los Santos, Piedecuesta, Matanza y Zapatoca, además de regiones de Arauca y Valle del Cauca.

La sequía ya afecta cosechas en Santander y otras regiones

La falta de agua está afectando directamente los ciclos de producción. Según Arteaga, cuando los cultivos no reciben suficiente agua, disminuye la cantidad de producto disponible y parte de lo que llega al mercado también pierde calidad.

Con menos oferta, los precios de algunos alimentos empiezan a subir.

“La ausencia de lluvia genera que los productos no salgan en las cantidades o en las calidades requeridas (…) eso hace que el precio del menor producto que llega sea superior”, explicó Arteaga.

La afectación se registra en zonas productoras como Los Santos, Piedecuesta, Matanza y Zapatoca, en Santander, además de Arauca y Valle del Cauca.

Centroabastos descarta un riesgo de desabastecimiento. Aclara que el aumento de precios no se está presentando en todos los alimentos.

Productos de consumo frecuente como el tomate y la cebolla todavía no registran incrementos considerables. La maracuyá y la piña perolera también permanecen estables.

Incluso hay productos que están más baratos. La guayaba pera, la remolacha y la zanahoria presentan reducciones de entre 7% y 36%, porque provienen de zonas que no han tenido la misma afectación por la falta de lluvias.

Los precios podrían subir a finales de octubre

La principal preocupación está en las próximas semanas. Centroabastos advierte que hacia mediados y finales de octubre podrían presentarse aumentos mayores y aparecer alzas en productos diferentes a los que hoy están encareciéndose.

Arteaga explicó que uno de los ciclos de cosecha del año se concentra entre agosto y octubre. Por lo que la menor disponibilidad de agua podría sentirse con más fuerza hacia el cierre de ese periodo.

Por ahora no hay riesgo de desabastecimiento, pero Centroabastos mantiene la alerta sobre nuevas variaciones en los precios.