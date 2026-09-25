Yacimientos no convencionales: gremios piden debate técnico y diálogos con comunidades

Bucaramanga

Durante tres días, Bucaramanga fue sede de la edición número 23 del congreso colombiano de petróleo, gas y energía organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), donde se reunieron para hablar, entre otros temas, de fracking tras la posibilidad que abrió el presidente Abelardo De la Espriella de que se realicen estas prácticas en el país.

El potencial y la tecnología están disponibles, pero desarrollar yacimientos no convencionales en Colombia requiere un acuerdo entre Gobierno, industria y comunidades, según indicó el ingeniero Oscar Rincón, director de la Acipet.

Durante un congreso del sector, se analizaron experiencias internacionales sobre yacimientos no convencionales, recobro mejorado y uso de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia petrolera. El dirigente señaló que Colombia cuenta con recursos y tecnología para avanzar, pero advirtió que también se necesita confianza con las comunidades.

“Esto no es solamente la técnica o el potencial, sino también el cómo lo vamos a desarrollar como compromiso de país”, explicó Rincón, al destacar que estos recursos podrían generar impactos energéticos y económicos.

Frente a la posibilidad de retomar la discusión sobre el fracking y la posición favorable del alcalde de Puerto Wilches, sostuvo que el debate debe partir de criterios técnicos, voluntad política y concertación con las comunidades.

El dirigente también se refirió a la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol. Destacó la capacidad técnica y humana de la empresa y expresó su respaldo al nuevo presidente, esperando que su gestión fortalezca a la compañía y contribuya al desarrollo del país.