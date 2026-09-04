Remiten a Bucaramanga a menores tras activar atención psiquiátrica en un colegio de Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja se pronunció sobre el caso de dos estudiantes menores de edad de la Institución Educativa Blanca Durán de Padilla, en el corregimiento El Centro, de Barrancabermeja, luego de que desde el servicio de orientación escolar se identificaran señales que llevaron a activar la ruta de atención psiquiátrica correspondiente.

De acuerdo con la administración municipal, las menores fueron atendidas inicialmente en una institución de salud de Barrancabermeja, donde el personal médico determinó que debían permanecer en observación mientras se gestionaba una valoración especializada por psiquiatría infantil.

Debido a que este servicio especializado no está disponible en Barrancabermeja, el prestador de salud inició el proceso de remisión a instituciones de Bucaramanga. Las remisiones fueron aceptadas para garantizar la continuidad de la atención especializada.

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La Alcaldía hizo énfasis en que la remisión no significa necesariamente que las estudiantes hayan sido hospitalizadas, pues será el equipo médico especializado el encargado de determinar, después de la valoración, cuál es la conducta clínica y modalidad de atención para cada caso.

Aclararon que los profesionales de orientación escolar no realizan diagnósticos clínicos ni determinan tratamientos u hospitalizaciones. Su función, en este tipo de situaciones, es identificar factores que puedan requerir atención y activar la ruta integral correspondiente.

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De manera paralela, adelantan la articulación con entidades de protección y restablecimiento de derechos, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras las secretarías de Educación y Salud y la Dirección de la Mujer mantienen el acompañamiento institucional.

Desde la alcaldía hicieron un llamado a padres de familia, comunidad educativa, medios de comunicación y ciudadanía a manejar la situación con responsabilidad y prudencia, teniendo en cuenta que se trata de menores de edad. Solicitó evitar la divulgación de información que permita identificarlas, así como cualquier exposición de aspectos reservados de su proceso de atención o situaciones que puedan generar señalamiento o revictimización.

La prioridad, según la administración municipal es garantizar la continuidad de la atención, acompañar a las estudiantes y sus familias y contribuir a que la comunidad educativa retome sus actividades en un ambiente de tranquilidad y respeto.