Santander vuelve a tener licorera después de 29 años: estos son los productos que HOY presentarán

Bucaramanga

La gobernación de Santander anunció que después de 29 años vuelve a tener una licorera propia que dejará rentas para el departamento con la presentación de tres productos. Edgar Augusto Pedraza, gerente de la Empresa Santandereana de Licores, confirmó que hay un aguardiente de 29 grados, otro de 24 grados y un ron.

“Son productos de la olla del río Suárez, son productos que maquilamos en la Nueva Licorera de Boyacá. Es una estrategia conjunta que tenemos con la Empresa de Licores de Cundinamarca, con la Nueva Licorera de Boyacá, quienes son maquiladores certificados nuestros. Estamos produciéndolos en todo el sector del sur del departamento, gran parte de los insumos. Poco a poco iremos haciendo una integración vertical más exhaustiva”, indicó Pedraza.

Agregó Pedraza que consideran de manera importante la reactivación de esta marca que genera impacto en los santandereanos y recuerdos tras haber dejado de producir desde hace 29 años.

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“Este acontecimiento es muy importante para los que trabajamos ahí, para Santander, que es nuevamente poder tener un producto santandereano, producto de la Gobernación de Santander, nuestro licor para para todos los santandereanos”, indicó el gerente.

Este viernes se hará la presentación oficial de los productos ante mayoristas, distribuidores de grandes supermercados y grandes superficies.