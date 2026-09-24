¿Qué pasará con el Arena Bonita tras la nulidad de Fodecol? Esto dicen los expertos

La decisión judicial que declaró la nulidad del acuerdo mediante el cual el Concejo de Capitanejo autorizó la creación de Fodecol inició ahora una nueva etapa jurídica, pero no significa que la empresa deje de operar de manera inmediata ni que todos los contratos que ha ejecutado queden automáticamente anulados.

El proceso fue promovido por el exrepresentante a la Cámara Cristian Avendaño, quien cuestionó la legalidad de la creación de este fondo mixto. La decisión judicial cuestionó precisamente el acuerdo municipal que permitió la creación de la entidad. Sin embargo, la sentencia todavía no es definitiva.

¿Por qué Fodecol puede seguir funcionando?

De acuerdo con la explicación jurídica que entregó Carlos Alfaro en entrevista con Caracol Radio, la decisión es de primera instancia y puede ser objeto de recursos.

Una vez notificada la sentencia, las partes tienen la posibilidad de solicitar una aclaración y posteriormente presentar el recurso de apelación. Este recurso será estudiado por el Tribunal Administrativo de Santander.

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La particularidad, según Alfaro, está en que la apelación se tramitaría en efecto suspensivo. Es decir, mientras el superior revisa la decisión, la sentencia que declaró la nulidad no produce todavía el efecto definitivo de sacar del ordenamiento jurídico el acto que creó Fodecol.

Esto significa que, por ahora, el acuerdo municipal que dio origen a la empresa continúa cobijado por la presunción de legalidad, mientras se resuelve la segunda instancia.

Por esa razón, las actividades que actualmente adelanta Fodecol no se detienen automáticamente.

¿Qué pasa con los contratos que ya ejecutó?

Este es otro de los puntos importantes del proceso. La nulidad del acuerdo que creó Fodecol no significa que todos los contratos celebrados por la entidad queden anulados de manera automática.

Según el contexto de la decisión judicial, los contratos deberán ser revisados de manera individual para establecer si se presentaron o no irregularidades en cada proceso de contratación. Esto cobra especial importancia por el volumen de recursos que habría manejado la entidad y por los diferentes contratos en los que participó.

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Entre las actuaciones mencionadas está el proyecto de la Arena Bonita, además de otros compromisos adquiridos por Fodecol. Por lo tanto, mientras se resuelve la apelación, los contratos que estén actualmente en ejecución no quedan suspendidos simplemente por la sentencia de primera instancia.

¿Qué viene ahora?

El siguiente paso será el trámite de los recursos contra la decisión. Según explicó Carlos Alfaro, existe un término de tres días para solicitar aclaraciones de la sentencia. Posteriormente, una vez surtida la notificación correspondiente, las partes podrán presentar la apelación dentro del término establecido por la ley.

Con estos tiempos, el recurso podría llegar al Tribunal Administrativo de Santander durante el mes de octubre. Por los tiempos del trámite judicial, la estimación del abogado Aforo es que la decisión de segunda instancia difícilmente se conocería antes de finalizar 2026.

¿Y las investigaciones sobre los contratos?

La sentencia también abre la puerta a que los contratos ejecutados por Fodecol sean revisados por los organismos de control. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía podrían intervenir, dependiendo de los hallazgos y de las competencias de cada entidad, para determinar si existieron posibles irregularidades en la celebración o ejecución de los contratos.