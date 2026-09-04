Obras del tercer carril en el barrio Diamante 2 de Bucaramanga no están suspendidas

Bucaramanga

El secretario de infraestructura de Bucaramanga, Carlos Méndez, aseguró que las obras del tercer carril en el barrio Diamante 2 no están suspendidas tras denuncias de la comunidad que advertían que no había maquinaria amarilla ya en el lugar.

“Actualmente nos encontramos en espera de la instalación del poste de luz que tenemos que hacer con la ESSA. Eso ya está programado aproximadamente para las primeras semanas del mes de septiembre, es decir, la próxima semana ya tendremos esa maniobra y la instalación. Entonces, eso es lo que nos tiene en este momento reteniendo el avance de ese sector”, indicó el secretario.

Fue enfático el secretario que las obras avanzan de acuerdo al cronograma y se estaría entregando antes de finalizar el año para poder mejorar la movilidad en esta zona del área metropolitana de Bucaramanga.

“De acuerdo al plan de manejo de tráfico realizado conjuntamente con la Dirección de Tránsito, se está manejando adecuadamente y no hemos tenido inconvenientes mayores con relación a los cambios de de maniobrabilidad de la de la circulación de los conductores”, agregó el secretario Méndez.