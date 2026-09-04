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04 sep 2026 Actualizado 21:54

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Córdoba tiene nuevo comandante de la Policía: tendrá jurisdicción en 25 de los 30 municipios

Se trata del coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda, quien llevaría 29 años en la institución.

Córdoba tiene nuevo comandante de la Policía: tendrá jurisdicción en 25 de los 30 municipios. Foto: prensa Policía de Córdoba.

Córdoba tiene nuevo comandante de la Policía: tendrá jurisdicción en 25 de los 30 municipios. Foto: prensa Policía de Córdoba.

Córdoba tiene nuevo comandante de la Policía: tendrá jurisdicción en 25 de los 30 municipios. Foto: prensa Policía de Córdoba.
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El departamento de Policía Córdoba con jurisdicción en 25 de los 30 municipios tiene nuevo comandante. Se trata del coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda, quien llega en reemplazo del coronel Fernando Guzmán.

De acuerdo con lo establecido, el uniformado tendría una trayectoria de 29 años en la institución y a lo largo de su carrera habría recibido 87 reconocimientos.

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Tras su llegada, advirtió que en Córdoba se tendrían identificadas siete subestructuras del Clan del Golfo. En ese sentido, señaló que “la intención es que se empiecen a generar objetivos de alto valor y se trabaje para la desarticulación de esas estructuras armadas”.

“Tenemos esa gran labor de atacar de manera frontal todos los fenómenos delictivos, con la única búsqueda de consolidar la convivencia”, agregó el uniformado.

El uniformado resaltó que la mayoría de sus cargos en la institución policial han sido operativos y que ha estado en territorios como Bogotá, Nariño y en dos municipios de Córdoba como Montería y Cereté.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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