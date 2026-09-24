Lluvias generan emergencia en Montería: reportan caída de árboles y daños en redes eléctricas

Fuertes lluvias generan emergencia en Montería: reportan caída de árboles y daños en infraestructura eléctrica. Foto: Afinia.

Montería

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos originaron la caída de árboles y daños en la infraestructura eléctrica de la ciudad de Montería este 23 de septiembre. La empresa Afinia informó que ha recibido 41 avisos de afectaciones en la prestación del servicio de energía.

“Nuestro equipo técnico de Afinia en Córdoba trabaja en la reparación de los daños ocasionados por la caída de grandes árboles y ramas sobre la infraestructura eléctrica de varios circuitos. En estos momentos presentamos afectaciones en sectores urbanos y rurales de Montería”, informó la empresa Afinia.

De acuerdo con lo establecido, en la zona rural del municipio de Valencia también se reportan afectaciones por fallas en el fluido eléctrico.

Desde la Defensa Civil se informó que los reportes preliminares en la ciudad de Montería dejan el colapso de árboles en sectores de ⁠Villa Olímpica norte, calle 29 con carrera 16B (obstrucción de vía), ⁠carrera 11 # 34-44 (interior de vivienda), calle ⁠33 con primera (caída de árboles sobre locales comerciales de la Ronda del Sinú) y otros.

Asimismo, se informó sobre el colapso de una estructura del Teatrino en el parque Los Laureles y el destecho de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, sede principal de Montería.

Los pronósticos apuntan a más lluvias durante esta semana en la capital de Córdoba. En ese sentido, se recomendó a la ciudadanía estar atenta.