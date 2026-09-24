Mantienen vigilancia preventiva por lluvias previstas para los próximos días en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que mantiene vigilancia permanente ante el tránsito de una onda tropical y la activación del Giro Centroamericano (CAG) sobre el mar Caribe occidental, “condiciones que favorecerán la continuidad de las lluvias en la ciudad durante los próximos días”.

“De acuerdo con el seguimiento a las condiciones meteorológicas, se espera que persistan altos niveles de humedad en la atmósfera local, aumentando la probabilidad de lluvias que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones menores en zonas bajas y aumentos en los niveles de canales y otros cuerpos de agua”, sostuvo la administración municipal.

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Asimismo, informaron que estas condiciones también podrían incrementar la posibilidad de nuevos vendavales. En ese sentido, se hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, especialmente durante episodios de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

“Desde la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo se adelantan labores para despejar las vías afectadas por la caída de árboles durante las lluvias y fuertes vientos registrados el día 23 de septiembre. Los equipos continúan trabajando en los diferentes puntos reportados con el propósito de retirar árboles, ramas y demás elementos que obstruyen la movilidad y recuperar las condiciones de seguridad en estos sectores”, puntualizó la Alcaldía de Montería.

Autoridades pronostican acumulados de lluvia entre el 24 y el 27 de septiembre:

Según lo advertido por las autoridades ambientales, “para Montería se estiman acumulados de lluvia entre 80 y 100 milímetros entre este jueves 24 y el domingo 27 de septiembre, valores que podrían variar de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas”.

“El seguimiento indica, además, que una segunda onda tropical y la presencia de una vaguada extendida desde Estados Unidos hasta el mar Caribe occidental podrían continuar favoreciendo la ocurrencia de lluvias durante los primeros días de la próxima semana”, señalaron.

Tras los pronósticos, se instó la comunidad a asegurar techos, ventanas, puertas y objetos que puedan ser desplazados.

“En caso de cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con las autoridades y organismos de socorro a través de la línea 123”, concluyó.