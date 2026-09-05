“Volvimos a ser escuchados”: gobernador de Córdoba tras encuentro en Mompox, Bolívar

Montería

En medio de los cuestionamientos que había realizado el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, por un posible traslado de $1,9 billones del frente frío para atender la tragedia del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, el tema se habría mencionado tras la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar, la cual fue presidida por el presidente Abelardo de la Espriella.

Tras lo expuesto, el mandatario departamental vía X expresó: “este encuentro nos llena de esperanza a todos los gobernadores del país, porque luego de tanto tiempo volvimos a ser escuchados, lo que demuestra voluntad para trabajar de manera articulada en la solución de los problemas de los colombianos”.

“En próximos días tendremos una mesa de trabajo para definir una hoja de ruta que permita la exitosa recuperación de nuestro departamento de Córdoba luego de las inundaciones. Juntos, de la mano de Dios, saldremos más fuertes de esta dura prueba”, agregó.

Según el gobernador Zuleta, la recuperación del departamento costaría cerca de 4 billones de pesos, pues advirtió que la emergencia del pasado mes de febrero dejó más de 80.000 damnificados en 25 de los 30 municipios de Córdoba.